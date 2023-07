Email it

Santiago. El ministro de Salud Pública, Daniel Rivera mostró su preocupación por el constante aumento de parturientas haitianas que llegan a los centros sanitarios dominicanos y que para este 2022 pasó a un ritmo de un 23 a un 35 por ciento.



Rivera asegura que la carencia de establecimientos sanitarios en la vecina nación es lo que ha generado este incremento en los hospitales dominicanos.



“Nosotros tenemos espacios para las parturientas dominicanas, peor si sigue aumentando como se ha declarado que ya estamos en un 35 por ciento de las parturientas haitianas, nuestras mujeres dominicanas tienen que irse a un centro privado, cuando deben estar tranquilas y no se desplazadas en insumos y medicamentos”, apuntó Rivera.



Dijo que anteriormente el porcentaje de parturientas era de un 15 por ciento, aumentó a un 25 y luego a un 25 y en la actualidad se sitúa en un 35.



En otro orden, el ministro de Salud Pública dijo que ante la amenaza continua que tiene el país, nunca han levantado las medidas sanitarias para prevenir y enfrentar enfermedades como el cólera o la malaria

Rivera expresó que todos los casos de cólera que se han registrado, todos fueron importados, de personas que atraviesan la frontera desde Haití hacia territorio dominicano.



Dijo que aunque no tiene casos nuevos en la zona de Barahona, se mantiene vigilante.



“El cólera es una amenaza constante al igual que la difteria, la malaria, al igual que todas las enfermedades que no hay control sanitario en Haití. Lo que quiere el presidente Luis Abinader es que se resuelva el problema de Haití para que ellos puedan disfrutar de vacunación, higiene, de agua potable y eso se logra quitando la inseguridad que hay allá y que tengan los controles de salud en esa nación”, dijo Rivera. Asegura que se mantiene la misma vigilancia en la frontera como medida sanitaria para hacer frente al cólera, con planes de vacunación, incluyendo la frontera.