Moca. Desde el 15 de septiembre cuando cerraron la frontera hasta la fecha miembros de la Industria Dominicana del Huevo (IDH) dieron a conocer que tras 20 días las pérdidas significan un 20% de la producción nacional, por lo que estiman que la industria avícola perderá en un mes más de 200 millones de pesos.



En una carta enviada tanto al presidente de la república Luis Abinader como al ministro de agricultura Limber Cruz los miembros de la Industria Dominicana del Huevo (IDH) resalta que con la disminución del 20% en la demanda de producción nacional y que esto se ha reducido el precio de los huevos en granja de RD$5.30 a RD$2.80, RD$3.00, RD$3.50 en sus diferentes precios, dependiendo de la edad de los huevos y la desesperación de los granjeros, los productores Resaltan que el costo de producción de tos huevos está por encima de RD$4.50 la unidad, pero, además, esta crisis no solo afecta a los productores de huevos, afecta a la industria en su conjunto.



Pero, además, esta crisis no solo afecta a los productores de huevos, sino la industria en su conjunto: reproductoras, incubadoras, fábricas de alimentos balanceados, transporte de granos, el negocio de las medicinas veterinarias, el sistema de distribución de huevos y otras actividades relacionadas sumergiendo todo el sistema en una profunda crisis.



Los productores detallan que parte del problema se resolverá con la disminución del plantel avícola, por lo cual calculan que saldrán de producción de 2 a 3 millones de gallinas para ajustar la oferta a la nueva demanda disminuida.



Para sacar esas gallinas del mercado serán vendidas antes de completar su ciclo productivo que es de 90 semanas o más, y con esta reducción de la oferta afectará sobre todo a los productores que tengan menos posibilidades, por lo que la industria se contraerá y al mismo tiempo se concentrará y podría llevar a la quiebra a los pequeños productores.



Advierten de alzas de precios



Por otro lado, en la carta se resalta que con la reducción de la producción y una futura apertura de la frontera tendrán una oferta que no será suficiente para la demanda nacional y las ventas en Haití, por lo que, podría producirse un alza considerable en los precios que afecte a los consumidores.



Es por esta razón que uno de los aspectos que consideran más conveniente es tratar de mantener el tamaño del plantel de gallinas, para lo que se requiere que el gobierno asuma una parte de las pérdidas que están teniendo los productores y que en la actualidad se está traspasando al consumidor a través de los precios baratos.



Además valoraron los esfuerzos que se están haciendo a través del inespre, el Inabie y otras instituciones, para resolver el problema de los huevos sin mercado, pero es casi imposible aumentar el consumo nacional en un 20% en un periodo de tiempo corto, mientras tanto, los huevos se siguen acumulando en las granjas y los que no pueda comprar el Gobierno se tendrán que vender a los precios más bajos.