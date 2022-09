Santiago. El periodista Ignacio Ramonet dijo tras la salida de la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (Minustah), la comunidad internacional abandonó ese país.



“No se ha hecho nada por Haití, así está la situación. Asesinan a un presidente, y actualmente el gobierno no tiene la autoridad suficiente para imponerse en el país. El país está en manos de una serie de bandas gansteriles, por lo que es una preocupación para la comunidad internacional y en particular para la República Dominicana”, apuntó Ramonet.



Ramonet favoreció que se inicie un proceso de pacificación de Haití debido al agravamiento de la crisis por la que atraviesa la vecina nación.



Dijo que el presidente Luis Abinader tiene toda la razón cuando pide la intervención de la comunidad internacional.



Sin embargo, consideró debe hacerse con el acuerdo de las autoridades haitiana y el respeto de la soberanía de Haití



“Yo creo que el presidente Abinader ha sido muy elocuente sobre el tema de Haití, primero ya lo había planteado en la asamblea general de Naciones Unidas, en su célebre discurso del año pasado, donde por una parte subraya la importancia de que la comunidad internacional se interese por lo que está pasando con esta situación de anomia que existe en Haití”, expresa.



Reconoce la preocupación del mandatario dominicano cuando expresa, de que este país no puede solo con la solución que enfrenta el vecino haitiano.



Recordó que el mandatario Luis Abinader, volvió a insistir sobre el tema que lo había planteado en su reciente visita a Washington.



En otro orden, entiende que la actual guerra Rusia contra Ucrania, es la prueba de que el mundo va hacia la multipolaridad. “Lo que la guerra de Ucrania está demostrando es que efectivamente el mundo ya no es monopolar, debido a que los Estados Unidos, la OTAN o Unión Europea, imponen su política de sanciones de manera universal”.