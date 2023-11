Santiago. Los residentes en las comunidades enclavadas en la cordillera septentrional en Santiago, acordaron retomar el plan de lucha, en reclamo del asfaltado de las carreteras.



El sacerdote católico Ramón -Nino- Ramos, quien encabezó un encuentro junto a los comunitarios, dijo que las manifestaciones solo se detendrán cuando el Gobierno reconstruya las calles y caminos vecinales en las comunidades de Play-Níspero, El Cedro, Los Ramones, El Jamo, Quinigua, Alto Gordo, El Aguacate, El Guazaral y El Chivo. Las protestas comenzarán con una marcha el martes 14 de noviembre.



El religioso destaca que todos los caminos juntos no llegan a 25 kilómetros, por lo que no es tan difícil, ni tan costoso para el gobierno del cual resaltó que tiene en ejecución megaproyectos en la ciudad.



“Estaremos en las calles cada martes a partir del 14 de noviembre y hasta que se inicien los trabajos en una de nuestras comunidades, y ya, no creemos en promesas, creeremos en los hechos, cuando se inicien los trabajos en uno de nuestros deplorables caminos dejaremos de marchar” expresó indignado Nino Ramos. Resaltó que el presidente Luis Abinader les prometió dichas obras el 2 de junio del 2021, y este año también sostuvieron reunión con el mandatario y el Ministerio de Obras no ha cumplido.



Además, el religioso caracterizado por las luchas en favor de las comunidades dijo que la marcha la realizarán para que los del campo vean y pisen con sus pies, cómo desde el gobierno se realizan obras en las que se tira pavimento sobre pavimento.



En tanto que, la Coalición de Organizaciones Populares del Cibao ratificó el llamado a paro regional convocado para el próximo lunes 13 de noviembre.



Durante una rueda de prensa, los promotores de la protesta explican que el llamado es promovido ante las erradas políticas económicas neoliberales del gobierno de Luis Abinader.



Dice que no solo afectan gravemente a los trabajadores, empleados, trabajadores autónomos, clase media y hasta los comerciantes.