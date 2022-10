santiago. Los niveles de delincuencia permearon un exclusivo residencial, donde desconocidos penetraron a una casa y cargaron con la caja fuerte que contenía una cuantiosa cantidad de dinero, títulos de propiedad y joyas.



Los esposos José Núñez y Rosario Filpo denunciaron que desconocidos penetraron a su residencia, ubicada en Quintas de Pontezuela, un residencial con circuito cerrado de seguridad, donde los visitantes deben dejar una identificación en la puerta principal para entrar a cualquier casa, y a dos meses del robo todavía esperan respuestas.



Narraron que el robo ocurrió el martes 23 de agosto entre 4:30 a 5:00 de la tarde, penetraron por la marquesina, por la ventana lateral que da a la sala, la violaron y fueron solamente a la habitación principal, de donde sustrajeron la caja fuerte con una indeterminada cantidad de dinero.



“Ahí habían documentos personales cómo pasaportes visados, ahí estaba la residencia y el pasaporte de mi nieto que estaba de vacaciones, ahí estaban los títulos de propiedad de la casa, de un apartamento que tenemos, y del lugar de trabajo, también una tarjeta de ahorros de mi hermana María Filpo, se llevaron las joyas, perfumes, relojes y prendas de vestir de nosotros”, narró Rosario Filpo.



Dijo que al día siguiente pusieron la denuncia y aún no les dan respuestas, y que temen por sus vidas, porque no saben quién penetró, y así como entraron tan fácilmente al residencial, donde se les ha ofrecido una seguridad que se violó, no saben si los están ubicando para accidentarlos o hacerles algo, porque los que entraron a la casa no fueron personas de oración, sino delincuentes.



“Realmente no tenemos cámara, ni los vecinos tampoco, porque estamos hablando de uno de los lugares más seguros que nos han ofrecido”, expresó. Núñez lamenta el trauma que esto les ha ocasionado, porque no se sienten seguros en su propia casa, en especial a su nieto que estaba de vacaciones, y hace ocho días que regresó a Estados Unidos y puede perder el año escolar.