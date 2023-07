Santiago. Ulises Rodríguez y Rubén Polanco inscribieron sus precandidaturas a alcalde de esta ciudad, pese al consenso anunciado por la dirección municipal del Partido Revolucionario Moderno.



Ambos precandidatos inscribieron sus candidaturas ante la Comisión Nacional de Elecciones Internas en el Hotel Matum. Ulises inscribió sus aspiraciones amparado en el consenso refrendado por el presidente nacional del PRM, José Ignacio Paliza, la presidenta provincial Rosa Santos, Federico Reinoso, secretario general, el presidente municipal, Andrés Cueto, así como Manuel Lora Perelló y Bernardo Hilario, quienes también aspiraban al puesto. En tanto Rubén Polanco inscribió la suya, alegando que no fue consultado para este consenso.



Rodríguez resaltó que trabajará por el Santiago que quiere la gente, y que el consenso de esta candidatura nace en la determinación mayoritaria del PRM, porque expresa el apoyo a una trayectoria de servicio y compromiso con su querida Ciudad Corazón.



“Esta precandidatura, que por consenso partidario es ya la candidatura del PRM a la alcaldía de Santiago, no es producto de una aspiración personal o de grupo, sino la expresión de una voluntad mayoritaria, que agradezco a mi partido”, expresó Rodríguez.



En tanto que Rubén Polanco dijo que sean las bases del partido quienes decidan, ya sea por el método de convención, por encuestas o con el método que elijan las autoridades del PRM quien será el candidato. Sostuvo que a él no se le consultó para la proclamación de Ulises, de la cual, nunca estuvo de acuerdo.

“Con el derecho que me asiste, como ciudadano y como miembro fundador del Partido Revolucionario Moderno, inscribo mi precandidatura, quien quiera obtener la candidatura, tendrá que ganársela en buena lid, con métodos verdaderamente democráticos, diáfanos y transparentes, pero no por señalamientos, ni imposiciones.