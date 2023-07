Email it

Santiago. Al igual que el arzobispo emérito de Santiago, Ramón Benito de la Rosa y Carpio, varios sacerdotes han sido víctimas de estafas cometidas por personas que se dedican a suplantar identidades.



En el caso de monseñor de la Rosa y Carpio, este denunció que una persona, aún sin identificar, creó una cuenta de WhatsApp a nombre del religioso con fines de estafa.



“Les informo que he recibido reportes de que una persona, aún sin identificar, ha creado una cuenta de WhatsApp a mi nombre, con el número 829-868-8058”, denunció monseñor.



Al conversar por teléfono con reporteros de El Caribe dijo que el individuo que se hace pasar por él, quiso estafar a dos personas una en Higüey y otra en La Romana. De la Rosa y Carpio informó que otros dos sacerdotes de Higüey fueron víctimas de esas prácticas de suplantación de identidades.



Ante la denuncia, el Ministerio Público quedó en acudir con una carta denuncia hasta el lugar donde reside monseñor de la Rosa.



“Quiero enfatizar que esto es una estafa, alguien usurpando mi identidad. Pido, encarecidamente, mantenerse alerta y no brindar ningún tipo de información y apoyo a estos estafadores”, apuntó monseñor de la Rosa y Carpio.



En ese sentido, instó a que ante cualquier solicitud, “se dirijan directamente a un servidor o cualquiera de mis cercanos colaboradores, que son bien conocidos”.



Monseñor sigue con su número, pero los malhechores lo que hicieron fue crear otro, con la identidad del arzobispo emérito.



El obispo auxiliar de la arquidiócesis de Santiago, monseñor Carlos Tomas Morel Diplán, deplora dicha acción, mientras también lamenta que personas se presten a ese tipo de acciones negativas.



Morel Diplán confirmó que también a otros sacerdotes les han robado identidades a través del WhatsApp y que están pidiendo dinero y llama a no caer en las garras de los estafadores.