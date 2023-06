Email it

En el Reporte con Julissa Céspedes se reveló que funciona a través de agencia de viajes y con estafas

La ciudad de Santiago se ha convertido en el centro de operación de una presunta red que se dedica al tráfico de emigrantes, cuyo blanco son los haitianos que buscan una vida mejor y a quienes dicha travesía se les ha convertido en pesadilla porque muchos han sido estafados con altas sumas de dinero o han sido abandonados en países de la región.



Por más de cinco años, miles de haitianos han salido desde su país y desde la República Dominicana hacia Brasil, México, Guyana, Chile, Colombia, entre otros países con documentos “legales” de procedencia dudosa. Los viajes han sido a través de una agencia de viajes con domicilio principal en la Ciudad Corazón, con sedes en Haití y en Santo Domingo.



De acuerdo con los denunciantes, el responsable de todo esto tiene un pasaporte haitiano y una cédula dominicana. En uno se hace llamar Jean James y en el otro documento Pedro Manuel Ubiera. Su nacionalidad es un misterio, como otros hechos que envuelven esta historia.



En el programa Reporte Especial con Julissa Céspedes, en el cual se dejó al descubierto a Pedro Ubiera, o Jean James, se reveló que este ha estafado a más de 100 personas con más de medio millón de dólares, y con este dinero presuntamente se ha dado una vida de lujos porque posee más 4 vehículos de alta gama, entre ellos una Mercedes GLE 63 del año 2022, un Cadillac Escalade del 2020; una Range Rover Velar del 2020, y una Lexus 570 del año 2021.



De acuerdo al informe, antes de emprender en el negocio de viajes turísticos a través del cual supuestamente se dedica al tráfico de migrantes haitianos, Pedro Ubiera, o Jean James trabajó en una agencia de viajes en la ciudad de Santiago, donde aparentemente aprendió el manejo del negocio, para luego pasar a convertirse en su propio jefe.



Viajes fraudulentos de haitianos



Por años, esa agencia ubicada en un rinconcito de Santiago, logró sacar de manera aparentemente fraudulenta miles de haitianos, entre ellos niños, y mujeres. Sus hazañas la convirtieron en un referente, y el dinero que movía por estas transacciones superó los millones de dólares, por lo que la voz empezó a expandirse, según mostró Céspedes.



“Un dato importante es que de acuerdo con la Procuraduría General de la República, en el primer trimestre del año 2023, en la provincia que más denuncias han puesto en las fiscalías, es en la de Santiago, con 6,898 casos, lo que representa en el 17.27 % de estas”, señaló, a la vez que agregó que de acuerdo con estadísticas de la Procuraduría General de la República, desde el 2013 a marzo del 2023 se han recibido 7,096 denuncias de tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.



En el testimonio de los presuntos estafados hay un hilo conductor, y es la vida de lujos y excesos que estos aseguran se da Jean James. De igual manera, el hecho de que este a pesar de la situación de caos en que se encuentra sumergido Haití, era capaz de conseguir desde actas de nacimiento hasta pasaportes y cualquier documento que fuera necesario para que los haitianos lograran salir de su país.



El informe de Julissa Céspedes indica que la magnitud de esta presunta red no solo era capaz de mover hilos en Haití y aparentemente en República Dominicana, sino también en los países a los que ofertaban los viajes, incluyendo los de tránsitos, donde de igual manera era capaz de diligenciar la entrega de documentaciones.



De acuerdo con el testimonio de los captadores de clientes, los contactos de Jean James o Pedro Ubiera están distribuidos en diversos países de la región, y de alguna manera este lograba la emisión de documentaciones que le permitía a los haitianos salir de un país a otro, trabajar y hacer una vida normal.

“Debido al éxito de los viajes, muchos haitianos se convirtieron en captadores de clientes, es decir, cobraban y le llevaban al dueño de la agencia el dinero que pagaban los que buscaban emigrar, ese se convirtió en su empleo, uno que fue lucrativo por un tiempo”, sostiene la investigación.



La crisis en que se encuentra sumergido el vecino país, y la desesperación por salir llevó a muchos haitianos, de acuerdo con el relato, a pagar desde 2,500 hasta 6,000 dólares para ir a distintos países de la región, siempre buscando la manera de acercarse a los Estados Unidos.



Conforme a la investigación, los precios podían variar dependiendo del país, el momento en que se pretendía hacer el viaje, el número de personas que viajaría o si la agencia realizaba promociones con descuentos llamativos.



Por años esta presunta red de tráfico realizó todos los pasos para enviar a haitianos a distintos destinos, incluyendo a los que ni siquiera tenían un acta de nacimiento o una cédula de identidad, lo que le daba un plus. Por esto, supuestamente los captadores de clientes conocían a usuarios dispuestos a pagar las tarifas que disponía el dueño, y estos recibían de ganancia entre 100 y 150 dólares por cada persona recomendada.



Desde el año 2020 las cosas empezaron a cambiar, ya que los haitianos que colaboraban con Optimiste Tours temen por su vida, tanto por lo que les pueda hacer el dueño y los haitianos que buscando salir de su país les entregaron miles de dólares y fueron estafados.



Sobre la vida del supuesto estafador



Conforme la cédula de identidad, Pedro Manuel Ubiera Cordero nació en Villa Bisonó, en Navarrete, provincia de Santiago. Tiene 31 años de edad, y está soltero. Mientras que según su pasaporte, su nombre es Jean James, de nacionalidad haitiana, quien nació en el año 1991. Su empresa, la agencia de viajes identificada por los denunciantes como “Optimiste Tours”, no está en las bases de datos dominicanas, pero sí está registrada a su nombre OTMS TOURS. De acuerdo con Onapi, fue inscrita en el año 2019 y vence en el 2029 y figura como su titular Jean James y como gestora, Dominga Pérez Díaz. Está ubicada en la Avenida Estrella Sadhalá número 210 y conforme la página web, la actividad de la empresa es “servicios, guía turística, reservación de hoteles, cruceros, excursiones nacionales e internacionales”. También tiene un rent car conocido con el nombre de Optimiste y viviendas de lujo.