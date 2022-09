Santiago. El Aeropuerto Internacional del Cibao dio ayer la bienvenida al Grupo Consolidador Aéreo y Mayorista de Viajes VDT y Plus Ultra, quienes anunciaron para las próximas navidades vuelos desde y hacia Madrid España.



El ingeniero Félix M. García C., presidente del Consejo de Administración del Aeropuerto Internacional del Cibao, agradeció la confianza de los ejecutivos de la línea aérea Plus Ultra, al tiempo que expresó que es un gran empuje para la comunidad dominicana en España y toda Europa, así como para el turismo del Norte de Republica Dominicana.



La compañía Plus Ultra, de la mano del Grupo VDT, han unido sus fuerzas para ofrecer a la gran colonia dominicana del Cibao llegar en vuelo directo a Santiago de los Caballeros, por primera vez en la historia. Con esta iniciativa, el Grupo VDT y Plus Ultra refuerzan su apuesta por conectar aún más la República Dominicana y se unen para abrir un nuevo destino hacia la ciudad corazón, Santiago de los Caballeros.



Novedad



Por primera vez en navidades se podrá viajar desde el Aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid al Internacional del Cibao en Santiago de los Caballeros, con dos salidas especiales en el mes de diciembre y con la intención de una frecuencia semanal. La venta de los boletos ya está disponible en las plataformas del Grupo VDT Grupo VDT-Consolidador Aéreo.



“Tanto para los CEOS del Grupo VDT como la dirección de la compañía Plus Ultra estamos felices de ser los primeros en estrenar este destino, y de llevarle a todos los dominicanos en Europa la posibilidad de que puedan llegar directo de Madrid a Santiago de los Caballeros y toda la zona del Cibao, que sin duda marcará un antes y un después no solo en la industria sino también en todos los dominicanos residentes en el viejo continente”, dijeron los ejecutivos.

Enlaza con ciudades de Estados Unidos y otros

Esta nueva ruta hacia Madrid viene a ampliar la oferta de vuelos desde y hacia el Aeropuerto Cibao, donde diferentes aerolíneas operan vuelos a varios destinos de Estados Unidos, como New York, New Jersey, Boston, Miami, Fort Lauderdale, Filadefphia, Puerto Rico, así como a las islas Turks and Caicos, lo que favorece a los viajeros de la región norte .