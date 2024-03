Santiago. Bajo la promesa de resolver decenas de crímenes que llevan más de 15 años estancados y sin dar respuesta, Santiago ha visto desfilar al menos siete directores del comando Cibao Central de la Policía Nacional en menos de cuatro años de gestión de gobierno.



El más reciente en ocupar el cargo es el exdirector regional Norte de la Dirección General de Tránsito Terrestre, ascendido de coronel a general, Juan Bautista Jiménez Reynoso.



Desde el 2020 a la fecha han pasado como directores los generales Pablo de Jesús Dipré, Eduardo Alberto Then, Máximo Báez Aybar, Ernesto Rodríguez García, Claudio Edgar González Moquete, Ramón Samuel Azcona Reyes y ahora Jiménez Reynoso.



En su labor por resolver, Jiménez Reynoso deberá dar respuesta a la muerte de varios abogados, encabezada por Basilio Guzmán, el de Santiago Reyes, Freddy Zarzuela, Amancio Herrera Turbí y la de José Delfín Díaz.



También sigue pendiente apresar a los responsables de asesinar a los reporteros gráficos Normando García y Newton González o la del secretario general de la ruta G, Ismael Sandoval. Otro caso pendiente de esclarecer es la muerte del empresario Reynaldo Antonio Sánchez, quien a la hora de su muerte contaba con 81 años. Sánchez era tío de la exfiscal titular de Santiago, Luisa Liranzo.



Generales asignados



El 14 de octubre del 2022, asumió el general Ramón Samuel Azcona Reyes, en sustitución del general Claudio Edgar González Moquete, con la promesa de iniciar las investigaciones para esclarecer las muertes.



En su gestión fueron asesinados a manos de sicarios el abogado Basilio Guzmán, sin que se tenga algún apresado. También murió el folclorista Víctor Erarte por cuyo hecho una persona de nacionalidad haitiana guarda prisión. Sin embargo, ayer, la defensa del acusado intimó al Ministerio Público debido a que aún no presenta acusación.



El 25 de mayo de 2022 asumió González Moquete al sustituir al también general Ernesto Rodríguez García.



Durante su juramentación se puso en funcionamiento un plan de seguridad ciudadana con la incorporación de nuevos agentes y vehículos y dijo que arreciarían la lucha con los allanamientos y arrestos contra los infractores de la ley.



En diciembre del 2021 fue posesionado el general Rodríguez García frente a la dirección del comando Cibao Central de la Policía Nacional en sustitución del general Máximo Báez Aybar, que asumió el 23 de junio del 2021 hasta el ocho de diciembre del mismo año.



Báez Aybar sustituyó al general Eduardo Alberto Then, que a su vez asumió en el Comando Cibao Central tras la sustitución del general Pablo de Jesús Dipré, quien confirma que permaneció en el puesto hasta octubre del 2020.

Promesas de soluciones de casos mas sonados

El general Then ocupó en al menos cuatro ocasiones la Dirección Cibao central de la Policía Nacional.



A la llegada de todos los directores designados, no ha habido uno que en su discurso no prometiera resolver la mayoría de casos pendientes, incluyendo asesinatos de mujeres y que siguen sin dar respuesta.



Uno de los más sonados fue la muerte a tiros de Ana Francisca Gómez Amaro (La Patrona), en el Ensanche Libertad a manos de sicarios, ocurrido el 7 de octubre del 2022.