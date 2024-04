Santiago. La exsenadora de Dajabón, Sonia Mateo, atribuyó a una componenda política contra su familia el apresamiento de su hijo, en un operativo en el que se decomisaron 161 libras de marihuana.



Rafael José de la Rosa Mateo, de 35 años, fue detenido el pasado domingo en la comunidad de Jicomé, del municipio Esperanza en la provincia Valverde, después de supuestamente transportar dicha droga y dejarla en un lugar de Santiago.



Durante una visita a su hijo en el palacio de justicia de Santiago, Sonia Mateo acusó de la componenda al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón, quien según la exlegisladora, se ha “llenado de odio” contra ella y su familia, por lo que lleva a cabo una persecución que dio como resultado el apresamiento de su vástago.



Narró que Rafael José de la Rosa Mateo se dirigía a Santiago a comprar un vehículo y fue detenido en Jicomé por agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas en el puesto de chequeo de esa demarcación.



Rosa Mateo fue detenido junto a dos personas en una camioneta, marca Chevrolet Silverado, con dos caletas habilitadas para supuestamente transportar drogas ilícitas, y en cuyo interior se ocupó la suma de trescientos ocho mil (RD$308,000.00) pesos dominicanos, treinta (US$30.00) dólares estadounidenses, una radio de comunicación, tres celulares, prendas, dos cápsulas calibre nueve milímetros, y documentos personales.



“Mi hijo no tiene nada, entonces cuando lo iban a despachar, el ministerio público lo citó y se devolvió dejándolo detenido, yo pensaba que después de las cuarenta y ocho horas estaría en libertad, porque no hay razón, pero esperaremos que las autoridades hagan su trabajo aunque entiendo están cometiendo una injusticia” relató.



Al ser preguntada sobre el decomiso de la droga a su hijo, la dirigente del Partido de la Liberación Dominicana, de manera titubeante dijo que no pudo leer el informe, debido a que le retuvieron su celular.