Santiago. Al menos tres personas perdieron la vida durante el asueto de fin de año, en accidentes y hechos de violencia ocurridos en distintas provincias del Cibao.



En el municipio de Tamboril, un hombre perdió la vida tras recibir un disparo la noche del 31 mientras se encontraba en el distrito Canca la Piedra, para recibir el año nuevo.



El fallecido fue identificado como Kedwin Rojas, oriundo de los Rieles “los Mama” del citado distrito municipal, quien según versiones llegó a las afuera de la piscina de Juampa, donde mucha gente congrega para ver las luces de la ciudad, y allí se encontraba el presunto matador.



Mientras que en Puerto Plata hubo dos fallecimientos por accidentes de motocicletas, el primero ocurrido la noche del 31 de diciembre pasadas las once de la noche, donde perdió la vida Rafelito Disla, de 60 años, en un hecho ocurrido en la carretera principal de la sección La Sábana.



Mientras que en otro accidente ocurrido la madrugada de ayer, donde el joven Alfred Padilla Estrella, de 23 años, murió al accidentarse la motocicleta en que se desplazaba, en el sector Los Rieles de San Marcos.

En Santiago, las actividades de fin de año se realizaron sin contratiempos y de acuerdo a lo expresado por Francisco Arias, director regional de la Defensa Civil, pese a que había mucha gente en las calles y en el área monumental donde había un espectáculo artístico, apenas se presentaron unos tres accidentes, pero fueron atendidos y despachados.



Arias informó que extenderán hasta el lunes la labor en los puestos de prevención, producto del decreto presidencial que declara el lunes 2 no laborable.



El coronel Juan Jiménez, de la Digesett, informó que durante el operativo realizado por la entidad, se incautaron 517 motocicletas por transitar sin luz, dos por transitar ingiriendo bebidas alcohólicas, varios camiones por no tener permiso para transitar durante el feriado, y 16 vehículos por transitar sin luz.