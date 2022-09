Email it

Santiago. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, encabezó el acto del inicio del año escolar y junto a las autoridades educativas dio la bienvenida a los 240 mil estudiantes en toda la provincia de Santiago.



El acto para formalizar el inicio de la docencia se hizo en el centro educativo San Francisco de Asís, sector Baracoa, en la parte baja del municipio de Santiago de los Caballeros.



La vicepresidenta dijo que para este gobierno, la educación es un elemento social transformador de vida. “Cada vez que logramos vencer los retos y poder iniciar un nuevo período de enseñanza y aprendizaje, es un paso más que damos hacia el desarrollo de cada niño y adolescente, que realmente tiene la oportunidad de recibir una educación con calidad”, apuntó.



En total de 736 planteles educativos que suman 7,800 aulas, esparcidas en los diez municipios de esta provincia estaban convocadas para la apertura. El nivel primario ocupa la mayor matrícula con más de 105 mil estudiantes, seguido de secundaria con una matrícula superior a 85 mil y el nivel inicial con 35 mil niños.



Expectativas



Marieta Díaz, directora de la Regional 08 de Educación, dijo que dispusieron de soluciones para no dejar ningún niño fuera de las aulas. En nombre de los estudiantes habló el niño de cuarto año de primaria, Etan Elías Raposo Jáquez, mientras que por el centro educativo San Francisco de Asís lo hicieron Fray Ricardo Acosta y Alina Reyes. También hablaron la gobernadora provincia, Rosa Santos y Lázaro Manuel Jiménez, del distrito 0801.



Mientras que la ADP en Santiago ha advertido que la docencia inicia sin la debida planificación, ya que hay centros educativos sin reparar, falta personal, no se han entregado libros de textos y de registro y no se ha especificado el día que comenzará la entrega de la merienda y almuerzo escolar.

Dice muchas escuelas no están reparadas

La seccional Santiago de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) calcula que unos 30 los centros que están en proceso de reparación. “Iniciamos el año escolar cargado de situaciones y problemas: estudiantes que aún no se han inscrito por falta de cupo, carencia de docentes”, apuntó Miguel Jorge. Dijo que en algunos centros faltan educadores, personal y mobiliario.