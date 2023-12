El director general de Presupuesto, José Rijo Presbot, afirmó ayer que para evitar el cierre del país y continuar la sostenibilidad económica, el Gobierno tiene que recurrir a la emisión y colocación de bonos soberanos.



La declaración del funcionario fue tras sostener una reunión a puerta cerrada con la Comisión Permanente de Hacienda de la Cámara de Diputados, en el Salón Hugo Tolentino Dipp del órgano legislativo, a fin de motivar la aprobación del proyecto de ley que coloca más de 344 mil millones de pesos de valores de deuda pública para completar el financiamiento requerido para el ejercicio presupuestario del 2024. Al encuentro asistió el presidente del órgano legislativo, Alfredo Pacheco.



El proyecto de bono soberano será conocido en segunda lectura en la sesión extraordinaria de este viernes, a partir de las 10:00 de la mañana.



Rijo Presbot dijo que la recién promulgada Ley 80-23, del Presupuesto General del Estado 2024, consigna que el nivel de ingreso que el país tendrá a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de Aduanas (DGA) representa alrededor de un billón de pesos.



No obstante, el monto está comprometido en cinco renglones, según ponderó: en educación, subsidios a los combustibles, pensiones, electricidad y el pago de los intereses, tanto del servicio del Gobierno Central como del Banco Central.



“Por lo tanto, el 94% de los ingresos de impuestos se van en cinco renglones. Para poder cubrir y no cerrar al país, hay una necesidad de buscar financiamiento y que el Estado continúe en esta sostenibilidad, que no lo decimos nosotros sino la calificadora de riesgo”, sostuvo.



Sostenibilidad deuda sin riesgo



Asimismo, el funcionario manifestó que en el año 2019 el país estaba casi en cicla, porque estaba en negativo en dos calificadoras, pero que ahora la sostenibilidad de la deuda “no está en riesgo”.



Señaló que el componente del presupuesto general del Estado no es más que una formalidad para poder colocar la necesidad de 344 mil millones de pesos que el país tiene que cubrir de déficit y de pago de deudas de años anteriores.



“Es decir, que estos RD$ 344 mil millones no afectan, están contemplados dentro de toda la política de manejo de pasivo y, además, algo fundamental, para someter esta ley necesariamente teníamos que esperar la aprobación del Presupuesto General del Estado (para el año 2024), que es el que ordena en el artículo 66 la posibilidad de emisión de 344 mil millones de pesos, y para eso sometemos este proyecto de ley que se está conociendo y que ya se aprobó ayer (el pasado miércoles) en primera lectura”.



Enfatizó en que para sancionar el proyecto de ley fue necesario aprobar primero el presupuesto general del Estado para el año 2024. Recordó que antes de terminar la presente legislatura el próximo 12 de enero el Gobierno necesita tener refrendada la autorización para buscar el financiamiento durante el año.

Aclaró que cada vez que llega un acuerdo de pago al Congreso siempre se dice “otro préstamo más”, cuando eso ya está contenido en el Presupuesto y en el monto límite que puede emitir el Poder Ejecutivo.



Tasa cero



Además del referido proyecto de ley, la Cámara de Diputados conocerá hoy en segunda lectura el pliego legislativo que autoriza al Poder Ejecutivo, en situaciones de emergencia o desastres naturales, a la importación de alimentos sin el pago de aranceles.



Pacheco defiende bonos; oposición los rechaza

El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, defendió la emisión de los bonos soberanos emitidos por el presidente Luis Abinader para sustentar el déficit presupuestario. Dijo que se trata de una legislación que se aprueba cada año desde la crisis del extinto Banco Intercontinental (Baninter). Señaló que desde entonces el presupuesto arrastra un déficit, pero que la diferencia con otras gestiones de gobierno es que antes enviaban el proyecto del presupuesto junto con la emisión de los bonos, “y eso riñe con la Constitución”. Explicó que ahora se hace por separado: primero se envía el presupuesto y luego de ser convertido en ley, se sanciona la pieza subsiguiente. En reacción, Gustavo Sánchez, diputado del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), calificó de irresponsable el endeudamiento del Gobierno, debido a que los recursos se guardan en el Banco Central y no se invierten en el país. De su lado, su homólogo Luis Henríquez, vocero del PLD en la Cámara Baja, puso en duda el uso que da el Gobierno a los recursos derivados de los financiamientos. “El país se está endeudando para poder soportar la nómina que está por encima de los niveles que tiene que estar, porque tiene muchísimas botellas”, indicó.