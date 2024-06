El presidente de la Sociedad Dominicana de Vacunología, José Brea del Castillo, aseguró que se realizó un estudio en el que se utilizó el “índice de Confianza en Vacunas”, el cual reveló que en la República Dominicana hay un alto índice de aceptación de la inoculación en menores.



“La República Dominicana acepta las vacunas regulares para niños, niñas y adolescentes en más de un 80%, lo que indica que no estamos mal en cuanto a la aceptación de los padres y madres dominicanas”, afirmó Brea del Castillo.



Es necesario resaltar que las vacunas regulares son las que se ponen desde que la criatura nace hasta la adolescencia, como la BCG, hepatitis B, rotavirus, neumococo, pentavalente, rotavirus, SRP, OPV, DPT, DT, entre otras.



El especialista en vacunas dijo que investigaciones recientes revelan que los niños que tienen todas las vacunas requeridas alcanzan un mayor nivel cognitivo en su adultez.



En esta línea detalló: “Un estudio reciente expuesto durante el mes de mayo del 2024, muestra que en el mundo, durante los últimos 50 años las vacunas puestas a nivel público han salvado 154 millones de vidas”.



Estas informaciones fueron ofrecidas tras el lanzamiento de la segunda edición de la “Guía Básica de las Vacunas” presentada por la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF).



Por qué hay gente que no se vacuna



No obstante explicó que no todos se vacunan, al decir que la población dominicana no es que rechace las inoculaciones en sí, sino hay quienes no se inmunizan por diferentes razones y por diferentes vacunas.



“Ejemplo de esto es la falta de información, el hecho de no avisar a tiempo que deben realizar este proceso, muchos porque no tienen tiempo, otros porque no tienen cerca un centro de vacunación que esté abierto en momentos que las personas puedan ir, como los sábados, entre otras razones”, detalló el presidente de Vacunología.



Por su lado, la “Guía Básica de las Vacunas” subraya que existe una serie de mitos que han influido para que haya personas que no se vacunan por miedo a los efectos secundarios.



Este es el mito de los que dicen: “Las vacunas conllevan efectos secundarios nocivos que aún no se conocen a largo plazo”. Ante esta leyenda ARAPF aclara que las vacunas son seguras. La mayoría de las reacciones vacunales son leves y temporales.



Sobre “Guía Básica de las Vacunas”



Debido al hito en materia de salud que son las vacunas y en busca de erradicar los mitos que han surgido alrededor de las inoculaciones la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (ARAPF) presentó la “Guía Básica de las Vacunas”.



Está guía informa de manera práctica una serie de definiciones relevantes sobre el proceso de vacunación, la clasificación de las inoculaciones, la implementación de las vacunas en el país, el funcionamiento de la industria farmacéutica, los tipos de vacunas entre ellas la que son contra el cáncer, y otros temas.



En sus primeras páginas de forma muy dinámica se habla de forma breve sobre la historia de las vacunas y entre sus últimos temas trae luz sobre los mitos que han creado alrededor de las vacunas.



Durante el lanzamiento de esta segunda guía el vicepresidente ejecutivo de ARAPF, Juan Miguel, expuso: “Este nuevo documento destaca la importancia de las vacunas para la salud”.



Añadió que con un enfoque claro y didáctico, buscan educar a la población dominicana sobre los conceptos fundamentales de las vacunas.