Email it

En la República Dominicana se están detectando casos de cólera desde hace tres meses y la situación puede agravarse porque a nivel nacional existen las condiciones para que surja una nueva epidemia de la enfermedad.



Así lo consideran expertos como el epidemiólogo Carlos Sánchez, que en conversación con elCaribe señaló que la presencia de la bacteria que origina la patología, así como la ineficiencia en la recogida de la basura y la falta de un sistema de eliminación de excretas son solo algunos de los factores que pueden contribuir a un alza de contagios.



Además, destacó que el hecho de que la dolencia sea endémica en Haití también representa un riesgo para el territorio dominicano.



“Dadas esas condiciones en cualquier momento tendremos brotes permanentes de la enfermedad y para corregir ese problema hay que tomar medidas de mediano y largo plazo”, expresó.



En ese sentido, el facultativo señaló que el Ministerio de Salud Pública (MSP) debe implementar cordones sanitarios en las comunidades y municipios donde se produzca la afección, y atender eficientemente a los pacientes.



Asimismo, dijo que el organismo tiene que realizar una masiva campaña publicitaria para orientar a la ciudadanía sobre cómo evitar el cólera.



“Debe iniciar una campaña grande para concientizar a la población a que evite consumir agua y alimentos contaminados. Ya tenemos estudios que nos dicen que la bacteria está presente en determinados ríos como el Isabela, pero también puede estar en las cañadas, contenes y aceras porque no recogemos la basura”, resaltó.



Otra de las recomendaciones del galeno, es prevenir que las personas ingieran comida en las calles porque está expuesta a la contaminación con heces fecales, sobre todo los vegetales como las verduras, al indicar que muchas veces son abonadas con estiércol.



De igual manera, sugiere hervir las aguas, el lavado de manos especialmente en los niños y tapar bien los alimentos en casa.



Garantizar agua limpia



Para la doctora Clevy Pérez, una de las manera de contener la expansión del cólera es con la mejora del abastecimiento del agua potable, porque la mayoría de los casos positivos que están surgiendo en el país son de personas que viven en los márgenes de ríos y no cuentan con el servicio, por lo que se ven obligados a buscar el preciado líquido en espacios contaminados.



“Hay que proveer a esas personas de agua potable suficiente para que no tengan la necesidad de utilizar la del río”, puntualizó la también presidenta de la Sociedad Dominicana de Infectología.



Explicó que la calidad del agua se puede mejorar con medidas físicas como la ebullición, o sea hirviendo el líquido, o con técnicas químicas como la cloración.



Pérez también detalló que es importante que las personas contagiadas acudan a un hospital para que puedan superar la infección.

La enfermedad es de muy alta peligrosidad

El doctor Carlos Sánchez aseguró que el cólera le puede arrebatar la vida a una persona en solo 24 horas, porque se deshidrata y entra en estado de shock rápidamente debido a la diarrea abundante que produce, que se caracteriza por tener un color blanquecino parecido al agua de arroz. Agregó que en algunos lugares la letalidad puede llegar hasta a 50 por ciento, no obstante, explicó que es una enfermedad que tiene cura siempre que el infectado reciba los servicios médicos requeridos de manera oportuna. Asimismo, añadió que se puede prevenir con vacuna.