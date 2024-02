Casi 1 de cada 10 mujeres infectadas con COVID durante el embarazo desarrollará COVID prolongado, señala un estudio reciente.

Poco más de un 9 por ciento de las mujeres embarazadas desarrollaron COVID prolongado seis o más meses después de su infección inicial, según los hallazgos presentados el lunes en una reunión de la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en National Harbor, Maryland. Los síntomas más comunes incluyeron fatiga, mareos y malestar post-esfuerzo, una sensación de agotamiento incluso después de una actividad física o mental menor.

En el estudio, los investigadores siguieron a más de 1.500 mujeres de 46 estados y Washington D.C., que contrajeron COVID durante el embarazo. Poco más de la mitad (un 51 por ciento) estaban completamente vacunados antes de contraer COVID, señalaron los investigadores. La edad media en el momento de la infección fue de unos 32 años.

Los investigadores encontraron otros factores que aumentaban el riesgo de una mujer embarazada de COVID prolongado, entre ellos:

-Obesidad

Depresión

-Ansiedad crónica

-Estrés financiero

Las mujeres con un caso más grave de COVID o que requirieron oxígeno mientras estaban enfermas también tenían un riesgo más alto de COVID prolongada, señalaron los investigadores.

La conclusión clave para los médicos que atienden a pacientes embarazadas es que casi 1 de cada 10 personas que tienen COVID durante el embarazo siguen teniendo síntomas persistentes seis meses después”, señaló en un comunicado de prensa la investigadora principal, la Dra. Torri Metz, profesora asociada de obstetricia y ginecología de la Universidad de Utah Health, en Salt Lake City.

“El trimestre de la infección no se asoció con el desarrollo de COVID prolongado, así que no pareció importar en qué momento del embarazo las personas se infectaron”, añadió. Estos resultados parecen indicar que la tasa de COVID prolongado es más baja en las personas embarazadas que en los adultos no embarazadas, en comparación con los hallazgos de otros estudios, señalaron los investigadores.

“Eso podría deberse a una serie de razones que vale la pena investigar en el futuro”, dijo Metz. A continuación, los investigadores planean observar los resultados de los bebés nacidos de madres embarazadas que desarrollaron COVID prolongado. Los hallazgos presentados en reuniones médicas deben considerarse preliminares hasta que se publiquen en una revista revisada por profesionales.