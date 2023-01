Desde el pasado mes de octubre la República Dominicana está bajo una alerta epidemiológica por la presencia del cólera, bacteria con la que han resultado contagiadas 17 personas luego de que ayer el Ministerio de Salud Pública (MSP) reportara cuatro casos nuevos.



En rueda de prensa, la doctora Gina Estrella, titular de la Dirección de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres de la entidad, señaló que a través de un levantamiento de pruebas de forma aleatoria que hicieron el pasado fin de semana en La Zurza y en otros sectores aledaños, identificaron dos contagios en individuos que estaban asintomáticos, y otros dos en pacientes que fueron ingresados en el hospital Félix María Goico porque estaban sospechosos.



Agregó que tienen el 60 por ciento de los resultados de las 68 muestras que tomaron durante el operativo, a quienes presentaban síntomas de afecciones diarreicas y a los que no tenían ningún indicio de la dolencia.



Asimismo, manifestó que los nuevos infectados están recuperándose en sus casas.



No obstante, el director del citado establecimiento de salud, conocido como el hospital de “Los Billeteros”, Jesús María Guerrero, dijo que tienen ingresado a tres personas de sexo masculino con sospecha de contagio, por lo que están a la espera de los resultados de la prueba que confirma o descarta la condición.



El galeno además señaló que el hombre de 58 años que murió la semana pasada en el centro asistencial no falleció por cólera, sino a causa de problemas renales.



No obstante, confirmó que el señor tenía una prueba rápida de antígeno con un resultado positivo al padecimiento, que no se pudo confirmar en la PCR que es la que realiza el Laboratorio Nacional doctor Defilló.



Proliferación



De acuerdo a las autoridades, La Zurza continúa liderando los contagios, pero en San Carlos y Villas Agrícolas también se han notificado casos de cólera.



Estrella detalló que de los positivos, cuatro son importados por personas que contrajeron la patología en Haití y 13 son locales.



En ese orden, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, dijo que mantienen una vigilancia activa y que cuentan con todo un sistema a nivel nacional para captar los casos.



Indicó que la situación del país es diferente a la de la nación vecina donde se han reportado alrededor de 24 mil enfermos y más 450 fallecimientos, debido a los controles epidemiológicos que se están implementando desde el resurgir de la enfermedad.



No obstante, destacó que mientras empeore el comportamiento del cólera en Haití, la República Dominicana tendrá más riesgo para hacerle frente, razón por lo cual los controles tienen que ser permanentes.



“Mientras haya una situación de peligro o brote en el vecino país, siempre tendremos el riesgo, tenemos que estar vigilantes y alertas”, expresó.



Añadió que los sectores con factores determinantes de salud como bajo estado nutricional, poca calidad de agua y mal manejo de los alimentos, son los más vulnerables al momento de combatir el cólera.



En otro orden, Pérez rechazó la acusación que hizo el pasado lunes el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, que aseguró que el órgano rector de salud está ocultando información verídica sobre la enfermedad, luego de expresar que la actual gestión está realizando un trabajo transparente con la prensa.

Continúan operativos de intervención en La Zurza

La doctora Gina Estrella informó que siguen haciendo los trabajos casa por casa, la promoción de la salud y las intervenciones sectoriales de mano de la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (Caasd) y los ministerios de Obras Públicas, Medio Ambiente y Educación en La Zurza, que debido al alto nivel de insalubridad en el que habitan sus lugareños lidera las demarcaciones con más contagios de la enfermedad diarreica. La directora de Gestión de Riesgos y Atención a Desastres, declaró que sólo están a la espera de un permiso para levantar el puente y poder pasar con unos equipos a la comunidad para comenzar con el dragado de gran parte del río Isabela que colinda con la parte baja de la barriada. “En el fin de semana se hizo un levantamiento y ya personas de la Armada y Obras Públicas tienen los puntos críticos en los cuales hay que trabajar en la zona”, expresó. Dijo que el Ministerio de Obras Públicas, junto a la Alcaldía del Distrito Nacional (ADN) y la Fundación de Saneamiento Ambiental de La Zurza (Fundsazurza), están trabajando en nuevas áreas para verter de forma eficiente los desechos sólidos y evitar que se sigan contaminando las aguas, sobre todo las de las pozas.