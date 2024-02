Beneficios del Kiwi para la salud mental 

Santo Domingo.- El Kiwi, se ha demostrado ser un poderoso estimulante del estado de ánimo según una nueva investigación de la Universidad de Otago, Nueva Zelanda.

En un estudio publicado en The British Journal of Nutrition, los investigadores encontraron que esta fruta mejoraba la vitalidad y el estado de ánimo desde los cuatro días de iniciado el consumo en personas con déficit de vitamina C.

La coautora, la profesora Tamlin Conner, del Departamento de Psicología, dijo que los hallazgos proporcionan una forma tangible y accesible para que las personas apoyen su bienestar mental. “Es fantástico que la gente sepa que pequeños cambios en su dieta, como añadir kiwi, podrían marcar una diferencia en cómo se sienten cada día”, expresó.

La ingesta de vitamina C se ha asociado con una mejora del estado de ánimo, la vitalidad, el bienestar, mientras que su deficiencia se asocia con depresión y deterioro cognitivo.

Sin embargo, el profesor Conner dijo que una investigación limitada ha evaluado la rapidez con la que se producen mejoras en el estado de ánimo después de introducir suplementos de vitamina C o fuentes de alimentos integrales.

Cómo se hizo el estudio Del KIWI

Los investigadores intentaron llenar ese vacío con una intervención dietética de 8 semanas en 155 adultos con niveles bajos de vitamina C.

Los participantes tomaron diariamente un suplemento de vitamina C, un placebo o dos kiwis. Luego informaron sobre su vitalidad, estado de ánimo, calidad y cantidad del sueño y actividad física mediante encuestas en teléfonos inteligentes.

Los investigadores descubrieron que la suplementación con kiwi mejoró la vitalidad y el estado de ánimo en cuatro días, alcanzando su punto máximo entre los 14 y 16 días. La vitamina C, por otro lado, mejoró marginalmente el estado de ánimo hasta el día 12.

El autor principal, el doctor Ben Fletcher, que realizó la investigación como parte de su doctorado en Otago, dijo que comprender los matices de cuándo y cómo ocurren estos efectos en el día a día contribuye a nuestro conocimiento de los beneficios potenciales de los alimentos y suplementos ricos en vitamina C sobre la salud mental.

“Esto nos ayuda a ver que lo que comemos puede tener un impacto relativamente rápido en cómo nos sentimos”, añadió.

“Para empezar, nuestros participantes tenían una salud mental relativamente buena, por lo que había poco margen de mejora, pero aun así informaron los beneficios de las intervenciones con kiwi o vitamina C”, dijo.

Agregó que, si bien los suplementos de vitamina C mostraron algunas mejoras, el estudio subraya los posibles efectos sinérgicos del consumo de alimentos integrales como el kiwi. “Fomentamos un enfoque holístico de la nutrición y el bienestar, incorporando varios alimentos ricos en nutrientes a la dieta”.

Además de las implicaciones directas para las personas que buscan mejorar su bienestar mental, el profesor Conner afirmó que el estudio introduce una metodología novedosa en la investigación nutricional.