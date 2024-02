El cáncer infantil sigue siendo una de las principales causas de defunciones entre los más jóvenes después de los accidentes, razón por la que las autoridades de salud socializaron una estrategia para reducir la mortalidad por cáncer infantil en el país.



En un acto realizado por la Conmemoración del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer Infantil, la primera dama de la República, Raquel Arbaje, el ministro de Salud Pública, Víctor Atallah, y otras autoridades del Ministerio de Salud socializaron junto a la doctora Alba María Ropero, representante de la OPS en el país sobre las incidencias y avances de este flagelo.



En ese sentido la primera dama Raquel Arbaje llamó a continuar aunando esfuerzos para enfrentar el cáncer y exhortó a los padres, madres y tutores a mantener un monitoreo constante a través de sus pediatras o médico general para detectar a tiempo cualquier tipo de anomalía en los niño y evitar muertes prematuras.



“Exhorto a los padres que no se detengan, estén atentos a sus niños, a no rendirse. Juntos vamos a alcanzar una atención cada vez mejor para los niños y niñas con cáncer”, reiteró Arbaje.



Por su lado, la doctora Alba María Ropero, representante de la OPS en el país, habló sobre la Iniciativa Mundial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para luchar contra el cáncer infantil.



Plan Estratégico Nacional de Cáncer Infantil 2023-2030



Agregó que el objetivo de esta iniciativa es alcanzar una tasa de supervivencia de al menos un 60% para niños con cáncer hacia el 2030, y salvar así un millón de vidas, lo que significa duplicar a nivel mundial la tasa de curación de los pacientes con la enfermedad.



Se recuerda que desde el 2020 la OMS y la OPS apoyó a República Dominicana desde el Ministerio de Salud Pública (Mispas) en el lanzamiento del Plan Estratégico Nacional de Cáncer Infantil 2023-2030, como parte de las acciones que permitan realizar un diagnóstico oportuno de cáncer infantil y en conmemoración del Mes de Concientización del Cáncer en Niños, Niñas y Adolescentes.



“Sabemos que cualquier tipo de cáncer es malo, doloroso y peligroso y aún más cuando se trata de cáncer infantil, pero yo les exhorto a mantener la fe y esperanza, porque todo aquel que se encuentre en esta situación no está solo”, Indicó el ministro.



Dijo que el compromiso y lema como órgano rector de la salud es reducir, mitigar y prevenir cualquier tipo de enfermedad que altere la tranquilidad de la población dominicana.