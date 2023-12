La Red de Servicios Públicos y el Hemocentro Nacional resaltaron los avances que han tenido en materia de recolección, al decir que entre esas dos instituciones han reunido 77,000 unidades de sangre durante el 2022.



El director del Hemocentro Nacional, Pedro Sing Ureña, declaró que este año han alcanzado el primer lugar en términos de recolección, y que solo la entidad que él dirige logró alcanzar casi 10 mil unidades.

El doctor Sing Ureña añadió que aún el alcance de estos números significativos no es suficiente, razón por la que este año se ha propuesto lograr siete mil unidades más.



Explicó que para obtener esta nueva meta están trabajando en un plan comunicacional, para que todo el pueblo dominicano comience a crear una cultura de donación de sangre.



Añadió que el objetivo de esta estrategia es la primera red de donantes de la República Dominicana, “para esto hemos hecho alianza con diferentes universidades, iglesias, empresas de zonas francas, esto nos ha hecho avanzar”, indicó.



Nuevo programa de donación

Declaró que para el nuevo año que se próxima irán a captar el interior del país, con el programa titulado “Lava sangre en tu provincia”, con el fin de alcanzar un mayor número de personas.



El director del Hemocentro manifestó que el déficit de sangre en el país alcanza las 120 mil unidades al año, dijo que gracias al trabajo que se está realizando han alcanzado grandes avances razón por la que se ha bajado de un 56% a un 42 % y eso en cualquier escenario es apreciable.



Estas informaciones fueron ofrecidas durante la firma de un acuerdo con el Servicio Nacional de Salud, en el área de la Red Nacional del Banco de Sangre, donde expresaron que van a trabajar en conjunto para manejar toda la red.



De igual manera, continuó diciendo que las mujeres son las que más donaciones de sangre realizan. Con estas palabras el doctor Sing Ureña afirma que es solo un mito el hecho de que las féminas no pueden donar.



Aclaró seguidamente: “Las mujeres sí pueden donar siempre y cuando tengan 12.5 gramos de hemoglobina por decilitro, lo pueden hacer tres veces al año o cada cuatro meses”, puntualizó.



El funcionario, durante un encuentro con la prensa, trajo a colación un acuerdo que realizaron con el Ministerio de Industria y Comercio en el que obtuvieron 38 donantes y de estos 36 eran mujeres.

Asimismo el doctor Pedro Sing aseguró que durante el 2022 la Red Nacional de Servicios Públicos recolectó 57 mil unidades de sangre por una gestión aliada con la Cruz Roja.



En ese tenor, subrayó que el Hemocentro Nacional ha sido movido del tercer lugar al primero en cuanto a la colecta de sangre voluntaria o no, y la distribución donde estén las necesidades y sus requerimientos.

Concluyó que la donación no tiene raza, color de piel o religión, porque todo somos iguales y podemos denar, la sangre es roja y todos la tenemos.

“La sangre debe estar disponible para todos los ciudadanos en tiempo oportuno y con calidad confiable que garantice la salud y la vida”, finalizó el doctor Pedro Sing.



Breve historia sobre Hemocentro Nacional

El Hemocentro Nacional fue creado durante la gestión de Luis Abinader en el año 2021. Durante su primer año contaba ya con la integración de un banco de 15 mil donantes voluntarios registrados.

Durante sus primeros 12 meses, el Hemocentro logró el despacho y entrega de 7,250 pintas, luego de su primer año tuvo una proyección de cerrar el siguiente con un poco más de 10 mil hemocomponentes para atender situaciones de emergencias en los hospitales de la red pública y clínicas privadas, meta que fue alcanzada.