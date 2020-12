CMD logra pactar con el Gobierno aumento de un 30% a galenos

El incremento salarial se hará en junio de 2021; también se acordó otorgar pensiones con el último sueldo de médicos

Tras más de tres meses de diálogos y encuentros con el Gabinete de Salud, el Colegio Médico Dominicano (CMD) firmó ayer un acuerdo con el Gobierno, el cual establece, entre otras cosas, un aumento de un 30% al salario base de los galenos, más el incentivo por antigüedad en el servicio, a partir del 1 de junio de 2021, además del otorgamiento de jubilaciones y pensiones a los profesionales de la salud con el monto equivalente al último sueldo.

El acuerdo, -que fue firmado en el Palacio Nacional por la vicepresidenta y coordinadora del Gabinete de Salud, Raquel Peña y el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, en presencia del presidente Luis Abinader-, contempla que el aumento salarial de los médicos se hará a aquellos que laboren en el Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, los hospitales de autogestión, el Consejo Nacional de la Persona Envejeciente y el Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1, indistintamente si estos tienen uno o dos nombramientos en esas instituciones. “El aumento podrá efectuarse mediante disposición especial dictada al efecto o en el marco de la modificación general a la ley de salarios del sector público que actualmente trabaja el Ministerio de Administración Pública”, indica el documento.

Durante el acto de firma, el presidente Luis Abinader sostuvo que el objetivo de firmar ese convenio -que afirmó se cumplirá en todas sus partes-, es encaminarse al logro de un salario justo para los profesionales de la salud, que incluye también a las enfermeras a las que definió como “héroes”.

“Esa es la idea, de que se le lleve un salario justo, y no es el justo, es el posible, porque el justo sería más. Nosotros estamos en total coincidencia con el CMD en este caso. Es más, a mí me hubiera gustado aumentarle más a los médicos, pero esta es la posibilidad que tenemos en el presupuesto y por eso siempre nos acompañó el director de Presupuesto y por eso se hizo este acuerdo. Si se firma un acuerdo con la vicepresidenta y el presidente del CMD y no se cumple entonces imagínense ustedes. Esos incumplimientos, incluso de leyes, quedaron en el pasado dese el 16 de agosto”, precisó el mandatario.

Aumento de pensiones a 50 mil pesos

Más allá de esto, el acuerdo contempla, además, que a partir del 1 de junio de 2021, serán aumentadas hasta RD$ 50,000 mensuales todas las pensiones de médicos que estén por debajo de este monto, además de que el Gobierno continuará aplicando los incentivos que se encuentren vigentes, en virtud de algún otro convenido con el Colegio Médico Dominicano.

Para la entrega de las pensiones y jubilaciones, se acordó que se aplicará lo dispuesto en el artículo 7 de la Ley 6097 de 1962, modificado por la Ley 414-98, en virtud del cual los integrantes del cuerpo médico de hospitales están amparados de la siguiente manera: a los 50 años de edad serán retirados automáticamente de los servicios de 24 horas de emergencia; a los 65 años de edad su retiro es obligatorio, aunque pueden solicitarlo desde los 60 años de edad o por razones de grave enfermedad; las pensiones serán pagadas mensualmente por una suma equivalente al último sueldo completo devengado, incluyendo los incentivos por antigüedad, distancia, docencia y de médicos familiares de atención primaria. También tras su retiro, pueden ser nombrados honoríficamente en la institución pública donde hayan prestado servicios.

Adicionalmente, y en virtud de lo dispuesto por la Ley 379 de 1981 que establece un nuevo régimen de jubilaciones y pensiones, los integrantes del cuerpo médico de hospitales están sujetos a los siguientes requisitos: En el caso de la pensión por antigüedad, haber prestado servicios por un mínimo de 20 años y en el caso de la pensión por razones de grave enfermedad, haber prestado servicios por un mínimo de 5 años. Todo ello, se comenzará a aplicar a partir de enero de 2021, una vez se hayan completado los trámites administrativos correspondientes a cada pensión.

Otro punto del acuerdo es que se invitará a un representante del Colegio Médico Dominicano a participar en las reuniones del Gabinete de Salud durante el conocimiento de los puntos de la agenda relativos a la COVID-19.

Waldo califica la firma “histórica”



Previo al acto de firma, el presidente del CMD, Waldo Ariel Suero, agradeció el esfuerzo del Gobierno y al Gabinete de Salud que dirige la vicepresidenta, frente a estas negociaciones para lograr este “acuerdo histórico”, en beneficio de la salud del pueblo dominicano.

“Otro tema trascendental que tenemos que agradecer es el asunto de las pensiones. Tenemos una ley que tiene 22 años que quien la ha rescatado es el presidente Luis Abinader”, destacó el galeno.

En tal sentido, reiteró su confianza en que el Gobierno de Luis Abinader implemente y ponga en marcha esa ley. “El éxito de este acuerdo es que se implemente. Se han firmado otros acuerdos y se han quedado a nivel de acuerdo. Estoy cien por ciento seguro que el gobierno va a implementar el acuerdo”, afirmó.

Otros beneficios para pensionados

Entre los beneficios para los pensionados también se destaca que se conservarán todos los derechos adquiridos aquellos médicos que tengan derecho a disfrutar de dos o más pensiones, siempre que sean el resultado de cotizaciones a igual número de planes contributivos, de conformidad al artículo 43, párrafo I, de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, .

“El médico beneficiario que hubiese cotizado en el Sistema de Capitalización Individual previsto en la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social deberá agotar el proceso de traspaso al Sistema de Reparto de conformidad con lo dispuesto a los efectos por el Consejo Nacional de Seguridad Social y la Superintendencia de Pensiones”, señala el acuerdo.

Por otro lado, el Gobierno procurará una revisión del Plan Especial de Salud para pensionados y jubilados, con la finalidad de mejorar su cobertura y disminuir la carga económica de los médicos e independientemente de lo pactado en el acuerdo respecto a las pensiones de los médicos, la parte gubernamental procurará oportunamente una revisión general de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social.

Mecanismos de mejora a futuro

El Gobierno, de igual manera, se comprometió a designar sus representantes ante el Consejo Nacional de Recertificación de conformidad con lo dispuesto en el decreto 642-05 que aprueba el Reglamento de Recertificación de Médicos de la Ley 68-03 que crea el Colegio Médico Dominicano.

El director ejecutivo del Consejo Nacional de Recertificación será seleccionado por ese organismo mediante concurso de oposición de conformidad con lo dispuesto en el decreto 642-05.

Asimismo, y con el propósito de viabilizar alternativas que fortalezcan la Administradora de Riesgos de Salud del Colegio Médico Dominicano, se integrará una comisión compuesta por el viceministro de planificación y desarrollo del Ministerio de Salud Pública; el director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud; el director ejecutivo de la Administradora de Riesgos de Salud del CMD y un representante del gremio.

El convenio, suscrito luego de cinco reuniones, sostiene que con el propósito de mejorar los planes sociales del Colegio Médico Dominicano, un representante del Gabinete de Salud y el director de planes sociales del gremio, procurarán formular una propuesta conjunta, mientras que, por otro lado, indica que para la culminación del proyecto habitacional Leocadio Peña, el director del Instituto Nacional de la Vivienda y el asesor médico de la Presidencia analizarán las necesidades económicas y la posibilidad de cobertura de estos gastos.

“Seguir mejorando la inversión en la salud”

Con la rúbrica del convenio, el Gobierno también hizo el compromiso de continuar mejorando la inversión en la salud pública, incluyendo las iniciativas relativas a infraestructura hospitalaria, equipos y medicamentos.

A la vez, y con la finalidad de integrar nuevos médicos generales y de diferentes especialidades a la atención primaria del régimen subsidiado, los miembros del Gabinete de Salud presentarán una propuesta que el Gobierno evaluará para su implementación en lo adelante.

Al final, los firmantes del acuerdo pactaron promover activamente la paz laboral en los distintos establecimientos a nivel local, regional y nacional y dirimir cualquier diferencia por vía del diálogo y la concertación, fomentando con estas medidas el respeto a los derechos de la ciudadanía y las operaciones regulares de los servicios.