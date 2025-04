Diversas entidades realizaron ayer actividades por el Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo

Con un llamado a la inclusión, la empatía y al acompañamiento de toda la sociedad, así como al apoyo financiero de parte del Estado fue conmemorado ayer el Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.



A través de varias actividades realizadas por distintas entidades del país, se alzó la voz en favor de todos los que viven con el Trastorno del Espectro Autista (TEA) el cual, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), afecta a uno de cada cien niños.



En el seminario “Más allá del Diagnóstico, Comprender para Acompañar”, la Dirección de Educación Especial del Ministerio de Educación presentó la Guía de Familia “Todo Autismo” de la doctora María Jacobo y realizó una charla dirigida por el también doctor Roberto Trujillo con el tema “Innovación Neurológica”.



El seminario fue dirigido a padres, representantes del equipo de gestión de los diferentes centros educativos, directores nacionales, regionales y distritales, además de técnicos, instituciones gubernamentales incluido el Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) y Asociaciones sin Fines de Lucro (ASFL).



En el sentir de una mayor inclusión de este segmento poblacional, que aún no cuenta con una data en la República Dominicana de la cantidad de personas que viven con ella, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) lanzó las guías orientativas para docentes, destinadas a atender a estudiantes universitarios con discapacidad, bajo el entendido de que la inclusión en la vida universitaria de las personas con autismo requiere del apoyo y seguimiento no solo de sus padres, también de las academias.



Estas guías orientativas para profesores de PUCMM son las primeras en su tipo en el país, y aborda el autismo y otras cinco situaciones de discapacidad y trastornos del aprendizaje más habituales que atiende la academia, a través de su Dirección de Servicios para la Inclusión. Esta dirección cuenta actualmente con 85 usuarios activos, de los cuales 19 son personas con autismo.



Más de 4 mil niños con TEA incluídos en fondo para discapacidad



En medio de la demandas de los grupos que luchan por una mejor calidad de vida de los niños y personas que viven con el TEA, el Conadis informó ayer que 4,403 menores de edad han sido integrados como beneficiarios del Fondo Nacional de la Niñez y Adolescencia con Discapacidad con el objetivo de garantizar que las personas diagnosticadas con esta condición.



En un despacho de prensa, el Conadis indicó que, en ese interés, también ha colaborado con diversas Asociaciones Sin Fines De Lucro, que desarrollan programas y proyectos en beneficio de la población con TEA y que el monto aprobado para el año 2024 fue de RD$15,478,800 pesos.



El presidente de Conadis, Benny Metz, explicó que, una persona con cualquier otro tipo de discapacidad que haya recibido el beneficio de la certificación por esta institución puede ser exonerada de impuestos y también aplica para obtener la no objeción en la adquisición de algún inmueble.



“Hasta febrero del presente año han sido certificadas de manera voluntaria más de seis mil personas con TEA. De estos 6,589, solo 6,204 son menores de edad y 385 son de edad adulta”, agregó Metz.



En ese mismo contexto, el programa social Supérate informó que para el año 2025 ha destinado un presupuesto de 562 millones 464 mil pesos para mejorar la calidad de vida de niños, niñas y adolescentes con diagnóstico de autismo, síndrome de Down u otras discapacidades físicas, motoras, intelectual o sensorial, con el fin de que puedan tener una vida plena y digna.



La directora general de Supérate, Gloria Reyes, destacó que, a través del Fondo Discapacidad, el Gobierno apoya a 7,620 hogares dominicanos en los que vive una o más personas diagnosticadas con alguna discapacidad severa.

Entidades realizaron charlas, seminarios y encuentros para orientar.

Bono Discapacidad, iniciativa de la primera dama



El Bono Discapacidad es una iniciativa de la primera dama, Raquel Arbaje y el acceso a este beneficio se lleva a cabo a través del Consejo Nacional de Discapacidad (Conadis), donde los y las tutoras crean un registro de la persona con discapacidad.



Reyes indicó que mensualmente, la institución que dirige dispone 46 millones 872 mil pesos para acompañamiento de las personas en condición de discapacidad que forman parte de la familia Supérate.

“El monto mensual que reciben estos hogares, mayoría liderados por madres solteras, es de 6 mil pesos por cada persona con discapacidad”, apuntó Gloria Reyes.