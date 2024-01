Antes del covid-19 hubo otros microorganismos que se cobraron las vidas de millones de personas

Los virus respiratorios son microorganismos infeccioso que afectan al cuerpo y pueden llegar a causar la muerte. En las últimas décadas se han detectado 16 de estos, junto a sus variantes, algunos de ellos han sido la causa del fallecimiento de millones de personas.



El más reciente virus respiratorio que sacudió a la humanidad fue el covid-19 que solo entre el 1 de enero de 2020 y el 31 de diciembre de 2021 cobró la vida de unos 14.9 millones de personas en el mundo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).



Sin embargo, este no ha sido el único que ha cobrado tantas vidas, debido a que en los últimos 26 años se han descubierto virus como el síndrome pulmonar por hantavirus, el cual está en la lista de las 10 enfermedades que pueden provocar una crisis de salud pública internacional, además de la influenza y sus siete variantes que inciden en los seres humanos.



Otros virus respiratorios que en menos de tres décadas han sido descubiertos y son sumamente dañinos para el ser humano son los human metapneumovirus, adenovirus, bocavirus, a estos de les agregan cuatro más de la familia de los coronavirus que se descubrieron antes de la reciente pandemia.



Durante una entrevista con el experto en virus y pandemia, Robert Paulino Ramírez, este ofreció algunos detalles que permitirán a los lectores de elCaribe conocer estos microorganismos infecciosos.



En la conversación el epidemiólogo detalló algunos virus respiratorios de la familia del coronavirus, como el del Síndrome respiratorio agudo severo proviene de un coronavirus (SARS-CoV-1) del cual dijo que es una enfermedad que nació en 2003 en una ciudad de China y causó más de 8.000 casos y 800 muertes en más de 30 países con un impacto económico sustancial.



El SARS-CoV-1 en sus inicios se caracterizó por causar neumonías agudas explicó que este se contuvo de manera rápida al cerrar las fronteras del país donde se produjo y al poner en cuarentena las ciudades donde estaban el virus.



MERS-coronavirus



El doctor habló también del MERS-coronavirus que surgió a finales del 2012 en Arabia Saudita, allí fue identificado en un criador de camellos, expuso que este brote fue interesante porque permitió comprobar que los coronavirus tienen la capacidad de transmitirse de animales a humanos.



Los casos de MERS-coronavirus solo se propagaron en Arabia por la poca capacidad de transmisión que tenía el virus y porque la Organización Mundial de Salud emitió una alerta, lo que causó el aislamiento de las comunidades donde estaba incidiendo.



“Fue con estos casos que se comprobó que otras familias de virus que no son de la influencia tienen la capacidad de provocar una pandemia”, aseveró.



De igual modo añadió que con el surgimiento del MERS-coronavirus fue la primera vez que se creó una vacuna contra un coronavirus, sin embargo, “como se contuvo el virus ya no había gente con la cual probar esta inmunización y no llegó a la fase de desarrollo 3 y 4, que son los ensayos clínicos en seres humanos”.



Esto contribuyó a que por primera vez se demostrara que se podía usar el ARN mensajero y con esta base fue que se pudo crear la vacuna contra el covid-19, “por esto se creó tan rápido esta inmunidad porque desde el 2013 ya existía un cimiento”, puntualizó.



Síndrome pulmonar por hantavirus



El epidemiólogo habló sobre el síndrome pulmonar por hantavirus al explicar que estos provienen de animales como ratones, marmotas, caballos, cabras y otros animales de granja.



Explicó que el hantavirus es una infección seria que empeora rápidamente. Se puede presentar insuficiencia pulmonar y renal y lleva a la muerte.



Esta enfermedad fue identificada por primera vez en EE.UU. y se transmite por gotas respiratorias, así como la leptospirosis. La infección por rotavirus es responsable de alrededor de 600.000 muertes anuales y aproximadamente 40% de las hospitalizaciones por diarrea en menores de 5 años en todo el mundo.



El doctor añadió que no se ha propagado tanto porque es una enfermedad rural que no se ve tanto en las grandes ciudades, razón por la que no ha generado grandes problemas de salud.

Doctor Robert Paulino Ramírez.

La influenza y sus variantes



La influenza es el virus responsable de la gripe, este ha experimentado una serie de mutaciones en las últimas décadas, una de ellas es H5N1 que es una cepa altamente patógena de gripe aviar.



De igual manera se encuentra la Influenza A, H1N1, esta cepa cuando se complica puede incluir neumonía bacteriana, infecciones del oído, sinusitis y agravamiento de las afecciones crónicas, como insuficiencia cardiaca congestiva, asma o diabetes, este virus en 2009 generó una pandemia.



Asimismo el virus de la influenza A H3N2, también está la a h7n7. A esta se les agregan la variante A H9N2.