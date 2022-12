Email it

Debido al repunte en la positividad del covid-19, la población está empezando a retomar la aplicación de las medidas que fueron utilizadas en los momentos de mayor prevalencia de la enfermedad.



Ante las recomendaciones de las autoridades y especialistas, algunas personas están volviendo a utilizar mascarillas para prevenir que el virus se siga propagando.



Asimismo, están recurriendo al lavado constante de las manos y a evitar las aglomeraciones para no contraer el padecimiento.



Así lo está haciendo Rosmery Montero, quien en conversación con este medio dijo que está aplicando las medidas precautorias para que la afección no llegue a sus hijos de siete, tres y un año de edad.



“A mis hijos no los saco casi de la casa al menos que tengan que ir al médico, y cuando lo hacen los protejo bien porque está muy fuerte la gripe”, expresó.



De igual manera, Margarita Nieves, que también es madre de dos menores de cuatro y seis años, manifestó que los está enviando a la escuela con tapabocas y gel antibacterial para disminuir su riesgo de contagio.



Igualmente, Damaris Méndez, que tiene un pequeño de dos años, destacó que está eludiendo las altas concentraciones de personas y redobla las normas de higienización.



El médico Clemente Terrero y director del hospital pediátrico doctor Robert Reid Cabral, expuso que es importante que las personas recurran al autocuidado, sobre todo aquellas que tienen enfermedades de base como diabetes, afecciones cardíacas o pulmonares, porque al resultar positivos al coronavirus pueden sufrir una infección de gravedad.



Según el Ministerio de Salud Pública (MSP), de los 4 mil 384 individuos a los que la condición vírica les ha quitado la vida, el 24.61 por ciento padecía de hipertensión y un 15.90 por ciento sufría de diabetes.



En otro orden, Terrero afirmó que en el centro hospitalario ha bajado la asistencia de enfermos con afecciones respiratorias, pero indicó que todavía se siguen presentando pacientes.

Salud Pública reporta 326 casos nuevos

El Ministerio de Salud Pública situó ayer la positividad diaria de covid-19 en 22.01 por ciento al reportar 326 casos nuevos. En el boletín epidemiológico, la entidad indicó que la acumulada subió a 4.64 por ciento y que los contagios activos ahora suman 1,821. Declaró que la ocupación de camas regulares está en 1.4 por ciento, con 33 utilizadas de las 2 mil 373 disponibles. Asimismo, resaltó que las de intensivos se encuentran en 0.7 por ciento, con cuatro utilizadas de las 585 habilitadas, y que el uso de ventiladores está en cero por ciento, con 469 disponibles en todo la geografía nacional.