Agencias.- La Fagonia cretica L., mejor conocida como manto de la virgen o rosa de la virgen, es una planta nativa de las islas Canarias que es famosa por tener flores grandes de color violeta intenso.

Perteneciente a la familia de las Zigofiláceas, se trata de una planta herbácea rastrera que es espinosa, con la capacidad de crecer sólo 40 centímetros. Sus hojas son trifoliadas y las flores tienen un color violeta pálido al reverso, a veces color blanco.

Las flores tienen sépalos en número cinco y son ovados, acuminados (que terminan en punta larga), y están cubiertos de pelillos; su época de floración es de marzo a junio. En cuanto a sus frutos, se tratan de unas cápsulas que miden hasta 7 milímetros de largo con pequeñas semillas de color marrón.

El manto de la Virgen se caracteriza por su atractivo color violeta. (Wikimedia Commons)

La Fagonia cretica es una especie que suele darse en pastizales, matorrales, huertas abandonadas, en suelos pedregosos, cerca del mar en arenales costeros, así como en zonas áridas.

Se trata de una planta no perenne (que no dura más de dos años) y que es de floración temprana, muy llamativa por la vistosidad de sus numerosas flores. De febrero a marzo las matas pierden su color verde y se tornan de un intenso color morado oscuro que no es más que es resultado de una acelerada latencia vegetativa.

Además de las Islas Canarias, esta planta puede ser encontrada en la región Mediterránea, en el Sahara, en la Península Ibérica, las Islas Baleares, Caborca, Almería, Alicante y otras zonas.

Efectivo contra el cáncer de mama

Entre las principales propiedades medicinales de esta hierba se encuentra que, de acuerdo con investigadores de la Universidad de Aston, Inglaterra, es de gran ayuda para prevenir y combatir el cáncer de mama.

De acuerdo con la investigación, los científicos a cargo del estudio cultivaron in vitro células del cáncer de mama junto a células sanas para después tratarlas con el extracto de la planta.

Según lo observado, a las cinco horas de haber aplicado el extracto las células cancerosas dejaban de crecer y a las 24 horas éstas ya estaban muertas; por otro lado las células sanas no presentaron daño alguno.

Con ello, se tiene que los compuestos del manto de la Virgen provocaría daños en el ADN de las células cancerosas, al tiempo que se incrementa la producción de proteínas que protegen y reparan el ADN de las células sanas.

Pese a estos resultados, los expertos no recomiendan comenzar a tomar esta hierba como tratamiento contra el cáncer de mama en todas las pacientes, pues los efectos descritos en la investigación sólo corresponden a un pequeño grupo estudiado y se desconoce si es efectivo en otras personas.

Otros usos medicinales

Esta hierba también se caracteriza por tener flavonoides con un elevado potencial terapéutico, ya que le confieren acciones como antiespasmódico, antiulcerosa y antiinflamatoria.

El manto de la Virgen o rosa de la Virgen también es muy útil para bajar los niveles de azúcar en la sangre, siendo altamente recomendable para las personas que padecen diabetes.

Otros de los usos medicinales que se tienen registrados es que el extracto de la Fagonia cretica es un agenteanti-hiperglucémico que ayuda a mejorar las funciones renales, del hígado y del páncreas.

Precauciones

Como todo tipo de plantas, el uso o aplicación de este tipo de hierbas se debe hacer bajo la supervisión de un experto. Sin embargo,no se recomienda su uso en personas que estén embarazadas o en proceso de lactancia.

En cuanto a las propiedades medicinales que se han registrado para eliminar las células del cáncer de mama, estas cualidades no están del todo comprobadas o no al menos a una población mayor, por lo que se sugiere que no se haga uso de la planta sin una observación por parte de expertos.