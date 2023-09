A propósito del aumento de los casos de dengue en el país durante los últimos días, el epidemiólogo del Robert Reid Cabral, Carlos Manuel Félix, asegura que la fumigación no es la solución para combatir el dengue, al indicar que la medida no beneficia, sino que genera daños.



“Ya se ha demostrado científicamente que la fumigación lejos de traer beneficios genera daños, porque genera resistencia del dengue ante el insecticida que se utiliza. La fumigación se aplica en un momento específico de la epidemia para matar la parte adulta del mosquito. Si se aplica en momentos de lluvia no hace ningún efecto”, expresó.



En ese sentido, el médico salubrista dijo además que la fumigación es una medida de desesperación para resolver el problema o para que en el imaginario de la gente se diga que se está trabajando.



El también jefe del programa de Control de Infección del hospital infantil Robert Reid Cabral, sostuvo que la República Dominicana carece de estructuras sanitarias y también de una política preventiva contra la propagación del dengue.



“La clave de esto es la política de prevención para que no se presente ese mosquito, que es de lo que nosotros adolecemos en la República Dominicana”, dijo el doctor durante una entrevista en el programa Despierta con CDN, donde también expresó que el país está sumergido en una emergencia sanitaria, por lo que instó a las autoridades a crear una política nacional que involucre a todas las instituciones para eliminar la incidencia de este mal en todas las provincias del país.

Últimas estadísticas de Salud Pública

De acuerdo con el último informe del Ministerio de Salud Pública los casos de dengue en el territorio nacional arrojaron un total de 758 afectados en esta última semana epidemiológica, Santo Domingo Norte es el mayor foco de contagios.



Se recuerda que el hospital Hugo Mendoza es el centro infantil con mayor cantidad de casos reportados, alrededor de 83 existentes con cero letalidad reportada hasta el momento.



Cabe destacar que se han agregado 50 camas adicionales a las 150 ya existentes. Esto es para que se pueda brindar asistencia a los más de 100 pacientes que día tras día van llegando con síntomas febriles.