Jefa cirugía Hospital de Miami afirma 98 % diagnósticos tempranos sobreviven al cáncer de mama

Santo Domingo, RD.- La jefa de cirugía de seno del Baptist Health Miami Cáncer Institute, Jane Méndez, afirmó este viernes que cada dos minutos una persona en el mundo recibe diagnóstico de cáncer de mama. El 9 % de estas detecciones es mujer el 1 % hombres y a quienes les descubren la enfermedad en su etapa inicial tienen 98 % de sobrevivencia.

La oncocirujana y pasada presidenta del Boston Medical Center Medical and Dental Staff manifestó que la mayoría de los pacientes de cáncer de mama no tienen antecedentes familiares. Solo un 5 por ciento de los detectados es hereditario. Por ello lo atribuyó en gran parte a malos hábitos alimenticios, estilos de vida inadecuados y la falta de ejercicios físicos.

La doctora Méndez, que también es miembro honorario del Colegio Estadounidense de Cirujanos, dictó la conferencia “Cáncer de mama: tratamiento, prevención y retos”. Fue organizada por la firma Peña-Izquierdo Corredores de Seguros, y estuvo encabezada por la primera dama, Raquel Arbaje. También asistió la fundadora de esa empresa, Alexandra Izquierdo. Asimismo su vicepresidenta ejecutiva, Laura Peña Izquierdo, entre otros ejecutivos.

Las palabras introductorias de la actividad estuvieron a cargo de Laura Peña Izquierdo. Ella mostró su preocupación porque el 35 % de los tumores malignos prescritos en el país son de mama. Y el 70 % de las dominicanas con cáncer de seno reciben tratamiento cuando ya esta enfermedad avanzó mucho.

La empresaria del ramo asegurador instó a la población femenina a realizarse los chequeos preventivos de manera periódica. También mantenerse actualizadas sobre este problema de salud. Y tomar acciones preventivas para reducir la alta incidencia de esta condición clínica.

La conferencia incluyó los testimonios y un panel de las sobrevivientes de cáncer Laura Alba y la ex Secretaria de Estado de Educación, Jacqueline Malagón.

El evento, al que se dieron cita clientes de la firma de seguros, buscó educar y crear conciencia sobre la importancia de la prevención. También sobre la actualización en los últimos avances en esta condición de salud.

Sobre la expositora

La doctora Jane Méndez es una oncocirujana con certificación de la junta de especialidades médicas y es actualmente la jefa de cirugía del seno de Baptist Health Miami Cáncer Institute. Este se especializa en el tratamiento del cáncer de seno y en todo tipo de operaciones quirúrgicas de mama.

Cursó estudios de medicina en la Facultad de Medicina de Mount Sinai, en Nueva York. Realizó la residencia en cirugía en el Mt. Sinai Hospital, en este mismo Estado. Y tiene una subespecialización en cirugía del seno en Memorial Sloan- Kettering Cancer Center.

La doctora Méndez se desempeñó como presidenta de Boston Medical Center Medical and Dental Staff, fue designada en el consejo regente de la sede en Massachusetts de Susan G. Komen, es miembro honorario del American College of Surgeons (Colegio Estadounidense de Cirujanos) y socia activa de numerosas asociaciones profesionales, entre ellas la American Society of Breast Surgeons (Sociedad Estadounidense de Cirujanos del Seno) y la Society of Surgical Oncology (Sociedad de Oncocirugía).

Ha participado en importantes investigaciones sobre el cáncer de seno y sus hallazgos se han publicado ampliamente.

Asimismo, presentó resúmenes en muchos simposios nacionales e internacionales, y colabora con el consejo editorial de la sección sobre el seno de la publicación Annals of Surgical Oncology.