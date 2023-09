El historiador Juan Colón también se sumó a las denuncias de errores que alegadamente tienen los nuevos libros, que entiende deben ser retirados de las escuelas porque podrían perjudicar a los estudiantes.



“Estos libros cuanto antes hay que retirarlos de las escuelas, porque no hay otra solución en estos momentos que no sea retirar eso”, expresó en rueda de prensa el escritor sobre los textos que se entregaron a los centros educativos desde el inicio del año escolar, que según el presidente Luis Abinader fueron 1 millón 400 mil.



Colón afirmó que los libros impresos por el Ministerio de Educación (Minerd) para el presente periodo lectivo están repletos de faltas graves e incorregibles, porque en su elaboración y edición se violaron todos los controles establecidos en la ordenanza 26-2017.



Asimismo, aseguró que los textos desarrollados por la nueva unidad editorial de la institución no fueron evaluados por el Consejo Nacional de Educación antes de su aprobación.



Destacó que el libro de Ciencias Sociales de tercero de primaria, tiene un nivel de lenguaje, enfoque y complejidad propio de los grados de secundaria y no para los alumnos de ocho años.



De igual manera, señaló que hay faltas ortográficas en más del 80 por ciento de las páginas, y a la vez deploró que se hayan escrito conceptos como República Dominicana, Puerto Rico, Pico Duarte, canal de La Mona, Cordillera Central y República de Haití, con minúsculas.



Igualmente, manifestó que los libros tienen múltiples errores de diagramación y definiciones que son incorrectas.



Colón hizo un llamado al presidente Luis Abinader para que interceda en lo que aseguró es un grave problema para el sistema educativo, y se le busque una solución porque afecta la imagen nacional e internacional del Gobierno.