El director general del hospital pediátrico doctor Robert Reid Cabral, Clemente Terrero, declaró ayer que el virus del chikungunya no repite, debido a que desarrolla un tipo de inmunidad permanente que protege a las personas afectadas, contra cualquier nuevo brote de esta enfermedad viral.



Al ser entrevistado en el programa Despierta con CDN, el galeno fue enfático en señalar que las investigaciones científicas hasta el momento plantean que el virus deja inmunidad permanente, razón por la que los pacientes no volverían a ser afectados por esta enfermedad.



“Es decir, al que le dio, posiblemente no le vuelva a dar. Es un serotipo de virus y no vuelve a dar. Eso es lo que se ha planteado hasta ahora”, añadió.



Sin embargo, indicó que en República Dominicana nacen 200 mil niños anuales, razón por la que el brote de hace al menos diez años puede impactar a 2 millones de infantes.



“Hay una población susceptible presente y si se une a los que no padecieron la enfermedad en el pasado brote, entonces, la población vulnerable es importante”, alertó.



Manifestó que la alerta epidemiológica emitida por el Ministerio de Salud Pública (MSP) fue prudente, porque en el país se puede producir una alta incidencia de la enfermedad.



Dijo que los síntomas más comunes son muy parecidos a los del dengue, como fiebre, vómito y dolor de cabeza.



Asimismo, explicó que el virus se descubrió en 1952 y la primera vez que hizo presencia en el continente Americano fue en el 2013.



“Uno pensó que el virus desapareció; sin embargo, no ha sido así, el virus se mantiene presente, teniendo una gran actividad con 137 mil casos en 2021 y 271 mil en 2022, lo que representa un incremente de un 90 por ciento”, comentó.



Diferencia con el dengue



Sostuvo que el chikungunya se diferencia del dengue por la presencia de dolores e inflamaciones articulares. Manifestación del dolor articular: molestias al mover los dedos de las manos o la muñeca, dolor al flexionar el codo o las rodillas.



Al respecto, señaló que lo más característico de esta enfermedad es lo que ocurre a nivel articular, como dolores intensos en la articulación, edema e inflamación articular. “Esta es una de las características más importantes que lo diferencia del dengue, que no presenta esa inflamación, aunque también presenta dolores articulares, pero no inflamación como la chikungunya”, detalló.

El centro se mantiene con bajos ingresos

A pesar de que el año pasado República Dominicana fue afectada por diferentes enfermedades endémicas, como el covid-19, malaria, difteria, cólera, entre otras, en la actualidad el hospital de especialidad pediátrica no tiene casos de estos males, con excepción de varias personas ingresadas con dengue. Así lo informó Clemente Terrero, quien recomendó a la población aplicar las medidas de higiene para evitar dichas afecciones.