A pesar de que son centros especializados en el tratamiento de las mujeres embarazadas y sus pequeños cuando vienen al mundo, las maternidades del país aún siguen presentando problemas para controlar los decesos de los bebés.



Desde el año pasado, el hospital Materno doctor Reynaldo Almánzar, la maternidad Nuestra Señora de La Altagracia y la San Lorenzo de Los Mina, encabezan los establecimientos asistenciales con mayores muertes de infantes.



Así lo sostiene el repositorio de información y estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS), que indica que desde el tres de enero del 2022 al 23 de este año, en el Reynaldo Almánzar perecieron 255 pequeños entre cero y 27 días de nacidos, y 30 de 28 a 364 días, por lo que totalizan 285 los menores fallecidos.



Igual número registra la maternidad de La Altagracia, centro de gran referencia para las gestantes, donde en el mismo periodo murieron 241 neonatos de cero a 27 días de haber llegado al mundo, y 44 con un rango entre los 28 y 364 días de nacimiento.



Mientras que en la de Los Mina, que también recibe una gran cantidad de mujeres embarazadas nacionales y extranjeras, fallecieron 232 bebés con menos de 27 días, y 42 de unos que no llegaban a los 11 meses, que arrojaron una sumatoria de 274 decesos.



No obstante, a pesar de que el centro registra 72 muertes neonatales en el año curso, de las cuales 34 se produjeron solo en el mes de febrero, la dirección del hospital asegura que la tasa de defunción está bajando.



En nota de prensa, el director del establecimiento de salud, Leonardo Aquino, manifestó que la mortalidad en neonatos se mantiene entre 29.4 y 36.9 por ciento en los últimos cinco años, y la más baja es del 2022.



Manifestó que en el 2019 las muertes neonatales se situaron en un 35.8 por ciento con 89 fallecimientos; en 31.9 en el 2020 con 67 muertos; y en 29.4 el año pasado con 57 defunciones.



Aquino explicó que no se tienen datos del 2021 porque el hospital pasó a ser un centro para pacientes de covid-19, y que en lo que va de año la mortalidad neonatal se encuentra en 36.9 por ciento, razón por la cual defendió la gestión de la doctora Dagne Sánchez, que desde hace seis meses dirige el área de perinatología y a quien se responsabiliza de las muertes de hace dos meses.



Destacó que la causa de los fallecimientos de los niños menores de un año son prematuridad, distrés respiratorio e infecciones, las cuales afirmó que inmediatamente son detectadas, se implementan los protocolos de lugar para evitar que se propaguen.



Señaló que en la maternidad de Los Mina, al igual que en otros establecimientos de la red pública, se están haciendo “importantes esfuerzos” para reducir las muertes en madres y en sus bebés, y la aplicación de un plan de tolerancia cero a la mortalidad materna y neonatal, la capacitación de personal, así como la dotación de equipos médicos y el fortalecimiento de los programas para el cuidado de la salud de los neonatos, forman parte de esas acciones.



Sin embargo, el Colegio Médico mantiene su posición de que se realice una investigación de lo sucedido en febrero, la cual entienden que debe estar a cargo del Ministerio de Salud Pública (MSP), y en la que además se debe incluir a la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).