El Ministerio de Salud Pública (MSP) fue seleccionado entre más de 40 países, y premiado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), por la implementación exitosa de la iniciativa del Centro de Contacto “Cuida tu Salud Mental”.



En un evento virtual, denominado “Innovar para ampliar el apoyo técnico con y para los Estados miembros, a fin de alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible relacionadas con la salud”, el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, anunció el reconocimiento, el cual fue recibido por el ministro de Salud, doctor Daniel Rivera.



El Equipo de Tareas Interinstitucional de las Naciones Unidas sobre la Prevención y el Control de las Enfermedades No Transmisibles, es el organismo encargado de anunciar la convocatoria para la presentación de candidaturas para los Premios del Equipo de Tareas 2023.



Este año, el Equipo de Tareas aunó esfuerzos con el Departamento de Salud Digital de la OMS y la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), y amplió el enfoque de los premios, para reconocer los trabajos que utiliza la salud digital, para actuaciones relacionadas con las Enfermedades No Transmisibles o ENT, y la salud mental.



El ministro de Salud, doctor Daniel Rivera, al tiempo de agradecer tan importante premio, señaló que el Ministerio de Salud ostenta el primer lugar de este galardón, y que representa un logro para el país, que reconoce las actuaciones multisectoriales de los países, relacionadas con la prevención y control de enfermedades crónicas no transmisibles y la salud mental en el 2023. Resaltó que la iniciativa del Centro de Contacto Cuida tu Salud tiene como objetivo principal potencializar el acceso de la población a los servicios de salud mental, y cuenta con el apoyo de la primera dama, Raquel Arbaje, como respuesta a la crisis de salud mental derivada de la pandemia COVID-19, desde marzo de 2020 a finales del 2022.