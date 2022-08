La audiencia preliminar del caso Pulpo, cuyo principal acusado es Alexis Medina, se reanudará en tres semanas luego de haberse suspendido por la inhibición que presentó el juez apoderado del proceso.



Para el lunes 29 se tiene previsto que el juez Deiby Peguero comience a conocer la preliminar, tras la Corte de Apelación del Distrito Nacional rechazar su inhibición al considerar que no hay motivos para que sea apartado del caso.



La semana pasada, Peguero se inhibió del proceso indicando que como había dictado medida de coerción contra dos imputados del caso que estaban en rebeldía, y envió a juicio a la acusada María Torres (al aplicarse un procedimiento especial para ella), no le correspondía determinar si podía seguir con el caso.



Al analizar la situación, el tribunal de alzada no acogió su inhibición y en consecuencia lo ratificó para que conozca la preliminar de proceso por corrupción administrativa y lavado de activos, la cual se ha mantenido entre aplazamientos desde febrero pasado, cuando se fijó la primera audiencia.



Desde entonces, se ha tratado de arrancar con este proceso, donde el juez Peguero decidirá si la acusación presentada por la Pepca tiene las cualidades suficientes para pasar a un juicio de fondo. En caso de que el magistrado determine que el expediente no tiene estos méritos, entonces dictará un no ha lugar a favor de los imputados.



El magistrado Peguero, del Séptimo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, fue apoderado para conocer la preliminar del caso Pulpo en diciembre pasado.



En este caso, el Ministerio Público acusa a Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, y otras 26 personas físicas y 21 compañías de formar parte de un entramado de corrupción que estafó al Estado con miles de millones de pesos.