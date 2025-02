New Jersey. El expresidente de la República Dominicana y presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, criticó duramente la falta de respuesta del gobierno del Partido Revolucionario Moderno (PRM) ante la intoxicación de estudiantes y docentes en la provincia Duarte, debido al uso de pesticidas en fincas cercanas a las escuelas.



Desde Estados Unidos, donde cumple con una agenda académica y política, Fernández denunció que, a pesar de las alertas y el cierre de más de 20 centros educativos, el gobierno ha sido negligente en la protección de los niños afectados.



Fernández enfatizó la gravedad del problema, señalando que las intoxicaciones han obligado a decenas de menores a recibir atención médica sin que las autoridades actúen con la urgencia necesaria para evitar esta tragedia.



“En estos días, han tenido que cerrarse varias escuelas porque los niños se han intoxicado debido a los pesticidas usados en fincas cercanas. Se ha alertado al gobierno sobre este problema, pero no ha reaccionado oportunamente, mientras los hospitales se llenan de niños afectados”, expresó.



El exmandatario cuestionó cómo es posible que en pleno siglo XXI el Estado no garantice la seguridad de los niños en el entorno escolar.



“Un gobierno que no es capaz de proteger a sus niños es un gobierno que no merece seguir siendo gobierno en la República Dominicana”, sentenció.



Citó que este martes 18 de febrero, decenas de estudiantes de varios centros educativos volvieron a resultar afectados. Entre los centros afectados están el Liceo Hernán José Sánchez, del Distrito Municipal Presidente Antonio Guzmán Fernández (Aguayo); la Escuela Juan Antonio Alix, de Los Arroyos de Cenoví; y la Escuela Pedro Mir, de la Boca de Colón, en Cenoví.



Estas escuelas habían sido cerradas y mantenían clases virtuales, pero regresaron a la modalidad presencial este lunes 17 de febrero, debido a las exigencias del Gobierno. La reapertura ocurrió después de que el designado ministro Luis Miguel De Camps visitara las comunidades para comunicar a los maestros el pedimento del presidente de la República de retomar las clases presenciales.

Denuncia sobre crisis en el sistema de salud

Fernández también denunció la crisis del sistema de salud dominicano, narrando el caso de un compañero de partido, Bonifacio, quien falleció tras un mes de agonía en el Instituto Dominicano de Seguros Sociales (IDSS) sin recibir un diagnóstico adecuado. “Bonifacio pasó un mes hospitalizado con un dolor insoportable y nadie lo atendía. Cuando fui a verlo, quedé estupefacto al ver el estado del hospital que nosotros remodelamos. Parecía que una bomba atómica había caído allí. Todo estaba oxidado y sucio”, relató Fernández.



Bonifacio fue finalmente trasladado a la Plaza de la Salud, donde le diagnosticaron cáncer; sin embargo, falleció días después.