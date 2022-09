Email it

Santo Domingo.Aquella actividad que solía ser simple y divertida para los niños es ahora una herramienta para practicar una buena salud mental. Pintar con colores ha ganado popularidad recientemente, sobre todo entre los adultos.

A diferencia de los libros infantiles para colorear que muestran personajes de tiras cómicas y diseños simples, los libros para adultos tienen patrones intrincados de flores, obras de arte, mandalas o animales. Se puede comprar libros, aunque también es factible imprimir las páginas para colorear que se ofrecen gratuitamente en Internet. La gente que prefiere las versiones digitales tiene a disposición en sus dispositivos móviles muchas aplicaciones para colorear.

¿Por qué pintar con colores es tan popular entre los adultos?

Pintar con colores puede mejorar la salud a través de lo siguiente:

Promover la atención plena

Pintar con colores puede ayudarle a ganar más atención plena. La atención plena consiste en la capacidad de concentrarse y mantenerse en el momento presente.

Por ejemplo, el hecho de concentrarse en seleccionar los colores y mantenerse dentro de las líneas hace que uno solo piense en el momento presente. Usted puede ignorar los ruidos que le rodean y darle a su mente el regalo de enfocarse en los movimientos, las sensaciones y las emociones del momento presente.

A medida que pinta sin expectativas, practique a no juzgarse y tan solo manténgase presente en el momento. Si su mente divaga (que es normal), retome suavemente la experiencia que vive en el momento actual. Mientras pinte, use aquellas partes del cerebro que mejoran la concentración y el enfoque, porque eso le permite desconectarse de los pensamientos estresantes.

Reducir el estrés

Pintar con colores es una forma sana de aliviar el estrés, porque calma el cerebro y ayuda a que el cuerpo se relaje. Eso puede mejorar tanto el sueño como el cansancio y, simultáneamente, reducir los dolores corporales, la frecuencia cardíaca, la respiración y los sentimientos de depresión o de ansiedad.

Aunque pintar con colores no sea la cura definitiva para el estrés y la ansiedad, vale mucho la pena tomar asiento para una sesión larga con los lápices de colores. A medida que pinta, preste atención al ritmo de su respiración para verificar que sea regular y que inhala completamente desde el diafragma; además, esté alerta a su frecuencia cardíaca, de rato en rato.

Aceptar las imperfecciones

No existe ninguna manera correcta ni incorrecta de pintar con colores, pues no se trata de una actividad competitiva, ni tampoco existe presión para «mejorar el nivel», ganar un premio o llegar en primer lugar. Puede pintar durante mucho tiempo o solo por poco, como prefiera, puesto que no tiene que terminar el cuadro en una sola sesión.

Intente deshacerse de opiniones y expectativas para simplemente disfrutar de la belleza de los colores. No importa si el cuadro sale ordenado o desordenado, ya que todo lo que importa es que usted haya disfrutado de pintar con colores y que se haya relajado.

Otras maneras de aliviar el estrés

Pintar con colores no es ameno ni relajante para algunas personas, especialmente para quienes no disfrutaban de esta actividad durante la infancia; pero eso no es un problema.

Otras maneras divertidas de aliviar el estrés incluyen lo siguiente:

Pasar tiempo con un amigo de cuatro patas.

No es ningún secreto que las mascotas nos hacen felices. Su amor es incondicional, siempre se ponen felices cuando nos ven y son adorables. Pase tiempo de calidad con su mascota, o inscríbase de voluntario en un refugio para animales si no tiene la suya propia.

Abrir un libro.

La lectura es una gran manera de desconectarse, porque al igual que la pintura con colores, ayuda a que uno se pierda en el momento y se olvide del trabajo y demás temas estresantes.

Masajear los lóbulos de las orejas.

Masajee en los lóbulos de las orejas aquellos puntos de presión que brindan al cuerpo una sensación de calma y relajamiento. Hágalo durante unos minutos para empezar a sentir algo de alivio.

Practicar un paso de baile.

Practicar los mejores pasos de baile al ritmo de la canción preferida puede resultar terapéutico para muchas personas. Si baila durante la mayor parte de la canción, también puede decir que está haciendo algo de ejercicio.

Respirar hondo.

La respiración profunda es magnífica para reducir la respuesta corporal ante las amenazas percibidas. Respire por la nariz durante cinco segundos y contenga la respiración por dos segundos; luego, exhale por la boca durante cinco segundos.