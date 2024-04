Los virus del papiloma humano (VPH) son un grupo de patógenos relacionados entre sí, estos se identifican como una de las causas principales del cáncer cervicouterino, que es el cuarto tipo de cáncer más prevalente entre mujeres.



Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la infección por el VPH causa alrededor del 5% de los cánceres en todo el mundo, y se estima que, cada año, 625.600 mujeres y 69.400 hombres contraen un tipo de cáncer relacionado con el VPH.



En República Dominicana, según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la incidencia bruta de cáncer cervicouterino por cada 100,000 de mujeres en 2020 fue de 19.8, mientras que el número de muertes por este tipo de neoplasia maligna en 2019 fue de 560.



Dado que estas estadísticas impacta de manera significativa la morbilidad y mortalidad femenina esto se ha convertido en una prioridad para la agenda de la OMS, ya que esta enfermedad cada año se le diagnostica a más de 72,000 mujeres en el mundo.



En este sentido, la Sociedad Americana del Cáncer afirma que prácticamente todos los casos de neoplasia maligna en cuello uterino son causados por el virus del papiloma humano (VPH).



Por este motivo en los últimos años diferentes entidades de salud realizan arduas jornadas de vacunación contra el virus del papiloma humano debido a que esta es la única forma de prevenir el contagio de esta enfermedad.



Mitos y realidades del VPH:



Es necesario resaltar que alrededor del VPH hay un sinnúmero de mitos que han provocado que muchas personas se mantengan erradas.



Por esta razón, es necesario que conozcas alguno de los mitos y realidades del Papiloma Humano, debido a que esta enfermedad cada año se diagnostica a más de 72,000 mujeres en el mundo.



Algunas personas creen que el VPH es poco común, en realidad las infecciones por estos virus son tan comunes que casi todas las personas sexualmente activas contraerán papiloma en algún momento de su vida.



De igual modo, muchos piensan el Papiloma solo afecta a mujeres, cuando en realidad la mayoría de los hombres infectados con el VPH no presentan síntomas, poro esto no quiere decir que no lo tenan, ya que se transmite de una persona a otra a través con el contacto directo durante las relaciones sexuales.



En el contexto del cáncer cervicouterino, los hombres desempeñan el rol de vectores trasmisores del virus del VPH.

Cómo funciona la vacuna del VPH

Al igual que otras inmunizaciones que protegen contra infecciones por virus, las vacunas contra el papiloma estimulan al organismo para que produzca anticuerpos.



Cuando el organismo se enfrenta luego con el VPH, la inmunoglobulina se une al virus e impide que este infecte las células, lo que disminuye el riesgo de presentar cánceres por los papilomavirus humanos en otras partes del cuerpo.