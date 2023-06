Email it

Aunque volvió a afirmar que el covid-19 está controlado, el Ministerio de Salud Pública (MSP) destacó que mantienen la vigilancia sobre la incidencia de la enfermedad en el territorio nacional.



Con la continua detección de un pequeño repunte en los contagios, la entidad señaló que sigue aplicando las medidas necesarias para prevenir la afección que ya es considerada como endémica porque tendrá una circulación activa en el país.



En rueda de prensa, el viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, manifestó que de manera más proactiva están haciendo operativos para la notificación del virus en lugares de riesgo y hasta en empresas, para captar los casos positivos a tiempo.



“Seguimos alerta, no queremos que las personas enfermen y la única forma de parar el contagio es identificándolo a tiempo”, resaltó.



Destacó que contrario a sus primeros años, los actuales casos del coronavirus son leves y muchos de los afectados no necesitan internamiento.



El funcionario también declaró que las pruebas para notificar la presencia de la enfermedad son gratuitas, y que la población puede acceder a ellas en la sede del citado ministerio, así como en las direcciones provinciales y áreas de salud.



De igual manera, dijo que las personas pueden continuar con el proceso de vacunación para contrarrestar contagios de gravedad sin costo alguno, en los centros de inoculación habilitados por las autoridades.

Agregó que las vacunas son la principal defensa contra el virus, por lo que exhortó a los que no tienen el esquema completo a aplicarse las dosis que les faltan.



El informe



Según el reciente boletín de covid-19, en la última semana se reportaron 545 contagios nuevos y 555 casos activos, que situaron la positividad semanal en 28.56 por ciento y la acumulada en 9.14.



Sin embargo, según Grey Benoit, de la Dirección General de Epidemiología (Digepi), en comparación con otras naciones de la región, la positividad que tiene el país sigue siendo baja.

La licencia laboral permanece activa

El viceministro de Salud Colectiva, Eladio Pérez, declaró que las licencias médicas a quienes resultan positivos de covid-19, así como otras recomendaciones que dicta la resolución 0022 emitida el año pasado siguen vigentes para toda la ciudadanía. En ese sentido, el especialista en epidemiología explicó que los médicos todavía pueden sugerir a los pacientes que se queden en reposo según el cuadro de salud que presenten. Desde el primero de marzo del año 2020 cuando se detectó el primer caso de covid-19, la República Dominicana acumula 662 mil 418 contagios y 4 mil 384 defunciones.