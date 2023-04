Luego de la muerte de 34 recién nacidos en el hospital San Lorenzo de Los Mina, el Colegio Médico Dominicano (CMD), que lamentó lo sucedido, entiende que una de las formas de reducir la mortalidad materna y neonatal en los centros de salud públicos es con la correcta inversión de las autoridades.



El presidente de la entidad, Senén Caba, considera que el estado debe optimizar el presupuesto del referido establecimiento, así como el de las maternidades Reneé Klang de Guzmán y José Francisco Peña Gómez, al igual que el de las que pertenecen a los hospitales Luis Manuel Morillo King, Nuestra Señora de Regla y Alejandro Cabral, para que no vuelva a ocurrir un hecho similar que enlutó a varias familias.



“Con la miseria que se les da a los hospitales no se puede seguir (…), cómo se va a bajar la mortalidad si no se invierte en la calidad, el presidente tiene que entender eso, que en estos hospitales hay que invertir mucho más”, expresó.



Aseguró que la partida presupuestaria de muchos de los centros asistenciales de la red pública no alcanza los 70 millones de pesos, razón por la cual se reunirán con el Servicio Nacional de Salud (SNS), y con el Ministerio de Salud Pública (MSP), para instarlos a que cambien la situación.



Desacuerdo



El gremio volvió a visitar ayer las instalaciones del hospital San Lorenzo de los Mina, donde rechazó las designaciones de las nuevas autoridades del centro, en especial la de quien se encargará de la unidad de Neonatología, departamento para el cual exigen la realización de un concurso de oposición en un plazo de 15 días como lo regula la Ley de Función Pública.



Caba calificó como lamentable y bochornoso para la ética y el proceder médico lo que está sucediendo en el citado establecimiento asistencial que hasta marzo registraba 72 fallecimientos de neonatos.



El gremialista sostuvo un encuentro con el nuevo director Armando Camejo, y con una comisión del Ministerio de Salud Pública, encabezada por el viceministro de Garantía de la Calidad, José Matos, en la que hizo la solicitud del cambio de la doctora Ruth Encarnación de la gerencia de Neonatología, porque a su entender debe ser ocupado por una persona que tenga competencia certificada en el área.



“Ese cargo a más tardar en 15 días tiene que ser tirado a concurso (…), es muy delicado para cualquierizarlo o contaminarlo con politiquería, es con niños a veces gravemente enfermos que se brega”, resaltó.



En la reunión en la que también estuvo presentes parte del personal del hospital materno, el facultativo pidió que para ocupar la subdirección se produzca una terna en la que sea incluido el doctor Arnaldo Beltré, que desde la semana pasada no está en la posición y denunció que fue desvinculado sin ninguna explicación.



Otra solicitud del galeno, fue que restablezcan en sus puestos a los médicos suspendidos supuestamente por persecución política.



Senén Caba y los demás integrantes del CMD acudieron al hospital portando un lazo negro, en señal de luto por las decenas de niños que pierden la vida en las maternidades.



La institución que agrupa a todos los profesionales de la medicina también participará en la comisión que realizará las investigaciones en representación de su presidente; la secretaria general, Francisca Moronta; el titular de la seccional del Distrito Nacional, Juan Pablo Lagos; y por miembros de las sociedades especializadas de pediatría, neonatología y perinatología.



El sindicato quiere las indagatorias sean prístinas y exhaustivas, y que con los resultados se apliquen las medidas punitivas que sean necesarias.

Trabajará para eliminar las debilidades del centro

El recién designado director del hospital San Lorenzo de Los Mina, Armando Camejo, dijo que una de las metas de la gestión que encabezará es eliminar las debilidades del centro y mejorar sus fortalezas para el bien de la salud de la población. Además, señaló que en la reunión con el Colegio Médico se lograron acuerdos y en lo adelante vendrán resultados positivos. “Trabajaremos bajo los lineamientos del presidente Luis Abinader, nuestro director ejecutivo, doctor Mario Lama, y también el doctor Edisson Féliz, que es nuestro director regional”, informó el galeno, que destacó que el centro materno infantil es de referencia nacional porque llegan problemas de todos los puntos del país. Según el viceministro de Garantía de la Calidad, José Matos, Salud Pública está interviniendo el hospital situado en Santo Domingo Este desde febrero, para reducir la mortalidad neonatal.