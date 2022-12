El 58.6 % de las muertes de mujeres embarazadas corresponde a parturientas haitianas, indica el SNS

La República Dominicana ha logrado reducir en este 2022 las muertes maternas en un 46 % en comparación con el año 2021, y ha podido obtener con ello, por primera vez en la historia, una baja importante en los fallecimientos de mujeres durante el embarazo, el parto o el posparto.



La información viene de parte del director Materno Infantil del Servicio Nacional de Salud (SNS), Martín Ortiz, quien precisó, además, que la mortalidad neonatal se redujo en un 3 % en relación con el año pasado, señaló que aunque la cifra no es la que se quiere, es importante por las múltiples acciones que se ponen en marcha desde la institución que está llamada a brindar un servicio eficiente y de calidad.



Al participar en la entrevista especial de elCaribe-CDN junto al director ejecutivo del SNS, Mario Lama y al director de Infraestructura y Equipos, Alexander Ramírez, Martín Ortiz refirió que el 58.6 % de la mortalidad materna del país corresponde a parturientas haitianas que llegan al país a alumbrar en condiciones críticas y desconocidas por los médicos que las atienden.



“Alrededor del 58 % al 60 % de nuestra mortalidad este año son parturientas extranjeras, haitianas, porque tenemos un 0.3 % de extranjeras de otra nacionalidad como las venezolanas, pero el 58.6 % de nuestra mortalidad este año es de nacionales haitianas y no porque no se le dé la atención. Una de las cosas que tenemos como norte en nuestro país, sobre todo en nuestra gestión, es que todo el que llega a una emergencia de nuestros hospitales, reciba la atención; no importa el color, la nacionalidad, el sexo, la orientación sexual, no importa por lo que se vaya a una emergencia de nuestro hospital o a una consulta de nuestro hospital, se recibe la misma atención sea dominicana, haitiana, venezolana, rusa, estadounidense; todas reciben la misma atención”, señala el funcionario durante el conversatorio.



Sin embago, indica que el gran problema que ocurre con las nacionales haitianas es que estas llegan a los centros de salud en condiciones de cuidado con la hipertensión arterial, que es el principal problema; y con anemia, lo que hace que las hemorragias también sean una condición que afecta mucho a ese grupo poblacional.



“También tenemos muchas nacionales haitianas que se chequean en nuestros centros, pero también tenemos el inconveniente de que quizás por cultura no hacen lo que el médico les recomienda hacer”, precisó.



Lo que se ha hecho para reducir la mortalidad



Al explicar qué se ha hecho para reducir las cifras de mortalidad materna durante este año, el director Materno Infantil explicó que desde el inicio de esta gestión se puso en marcha un plan de “tolerancia cero” a la problemática y, en consecuencia, se han hecho capacitaciones y además, los centros han sido reforzados con equipamiento y se han mejorado las infraestructuras de los hospitales, los cuales, dijo, los encontraron hechos “un caos”.



“Hemos hecho capacitaciones de hemorragia obstétrica, de trastornos hipertensivos, de sepsis, que son las tres principales causas de mortalidad materna; de prevención de partos prematuros, de prevención de asfixia en el parto, eso desde el punto de vista de capacitación. Desde el punto de vista de equipamiento, no hay una unidad de ningún hospital que tenga que ver con maternidad en el país entero que no hayamos llevado equipamiento y que no hayamos hecho reparación de equipos, mantenimiento de equipos, mejoría de equipos”, puntualizó.



Cuatro mil millones de pesos en infraestructura



Actualmente, el Servicio Nacional de Salud está interviniendo 67 hospitales en diferentes puntos del país entre remodelaciones y algunas ampliaciones que están en un 70 % de ejecución, con una inversión de 4 mil millones de pesos.



El director de Infraestructura y Equipos del SNS, Alexander Ramírez, comentó que al inicio de esta gestión se hizo una evaluación que arrojó que el 54 % de los hospitales estaba en malas condiciones. Dijo que tras un levantamiento, esa cifra se redujo y de ese 54 % la institución remoza un 30 % de esos centros.



Sostuvo que las intervenciones se hacen de manera gradual porque se construye en centros que continúan dando servicios porque están ubicados en municipios donde solo existe, por ejemplo, un único centro.



“Son hospitales que se van a ver de forma gradual porque son muchos hospitales municipales en los cuales tenemos que trabajar y dar servicio, no se ven avances significativos, duramos más tiempo en la remodelación porque son en municipios donde solo existe ese hospital y al existir un solo hospital no se puede disgregar. No obstante a esto, al final de 2024 nosotros vamos a tener 67 hospitales completamente remodelados”, detalló.



Centros intervenidos



Alexander Ramírez indicó que en Santo Domingo actualmente se remodela el hospital Marcelino Vélez en un área que estaba abandonada. Este nuevo centro, que sería inaugurado en mayo de 2023, ayudará a la parte materna desahogando los centros de la capital.



También, indicó, se trabaja en un hospital traumatológico en Azua que va a tratar la parte trauma de la zona sur tras identificarse que ese era punto para que las provincias de la región trataran este aspecto. Asimismo, contó se trabaja en un hospital en Sosúa para traumas y en un materno en Barahona en el hospital Jaime Sánchez.



Dentro de las intervenciones se encuentran, además, el hospital de Miches que antes era un centro de primer nivel; en el infantil de Azua; en 80 centros de primer nivel y las regionales del SNS remodelan alrededor de 330 unidades de atención primaria en todo el país.



“De igual forma, estamos haciendo proyectos de hemodiálisis, pie diabético y la parte de oncología pero solo de la parte de la quimioterapia. Ya hay una de quimioterapia en Higüey y así mismo en varios hospitales del país nosotros vamos a hacer esos centros. Esa licitación sale ahora en diciembre, y en nuestros planes está a hacer diez centros a nivel nacional para la parte de quimioterapia para que la gente no tenga que trasladarse. Igual haremos para la hemodiálisis y los centros de pie diabético”, mencionó durante la entrevista.

Reconstrucciones y equipamientos

Actualmente, los hospitales que son construidos desde cero los hace el Ministerio de Viviendas y Edificaciones y el Servicio Nacional de Salud solo hace adecuaciones, remodelaciones y ampliaciones de centros de salud ya existentes.



De acuerdo con datos compartidos por los funcionarios del SNS, la inversión que ha hecho la institución para fortalecer el sistema de salud es de 10 mil 521 millones 435mil 661 pesos en contrataciones de servicios (mantenimiento de equipos, compra de suministros y materiales médicos quirúrgicos, de limpieza, combustibles, entre otros), compra de equipos para los hospitales y remozamiento de áreas de servicio. Adicionalmente, se han entregado equipos a los hospitales por una inversión aproximada de RD$289,767,826.31. Se ha entregado cinco emergencias y tres hospitales remozados y 328 Centros de Atención Primaria fueron remozados e inaugurados.