Durante un encuentro en el Incart, demostraron su fuerza inquebrantable tras vencer la enfermedad

Con actitud positiva, y en un ambiente lleno de fe y esperanza, pacientes y supervivientes de cáncer de mama se dieron cita en el Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavárez (Incart), para celebrar la vida, contar sus historias y demostrar sus fuerzas inquebrantables tras vencer la adversidad.



Sufrir de cáncer no es fácil para ningún paciente, y eso lo saben muy bien Inocencia Freeman, Luz Elenia Ortiz y Vicenta Reyes Capellán, quienes sobrevivieron a la enfermedad. Ellas nunca imaginaron que un día podría tocarles, hasta que el diagnóstico las sorprendió y les cambió la vida.

Un proceso lleno de enseñanzas



Tal es el caso de Freeman, una mujer que gozaba de mucha salud, y que nunca había sufrido de alguna enfermedad, sin embargo, narró a elCaribe que en 2019 el diagnóstico de cáncer de mama la sorprendió. “Fue algo muy difícil para mí, porque era una mujer totalmente sana”, expresó durante el encuentro en el que se impartieron charlas sobre detección temprana, tratamientos y avances; además, se realizó una feria de belleza.



“Me sentía una comezón en el pezón por lo que fui a chequeo. La doctora me dijo que tenía que hacerme una mamografía, cuyo resultado fue cáncer de mama; algo tremendo para mí”, manifestó.



Pero hubo algo que la mantuvo de pie, y esa fue su fortaleza, la que aseguró obtuvo a través de Dios. “Siempre le pedía a Dios que si algo fuerte llegaba a mi vida me diera la fortaleza para aceptarlo y seguir batallando con eso”, dijo.



Con el proceso aprendió a ser más humana y a servir de mentora a muchas mujeres que lo tenían oculto. “Mi situación la publiqué en las redes sociales donde dije: A todos mis amigos y familiares tengo una noticia que darles, he salido con cáncer de mama; no quiero compasión sino oración”. De ahí en adelante muchas mujeres se acercaron a ella para decirle que tenían cáncer, pero que no sabían cómo decirles a sus familiares”.



Como Freeman, Luz Elenia Ortiz fue diagnosticada con este mal. En 2017 recibió la noticia. “Yo me hice un autoexamen y me detecté una bolita en el seno; entonces comencé a ir a consultas”, expresó Ortiz.

Aunque lo tomó tranquila, su familia se preocupó mucho. “Mientras la pasaba súper tranquila, mi familia lloraba. Al oír decir la palabra cáncer nunca me enfoqué en que me iba a ir mal. Siempre me mantuve positiva”, compartió la paciente que ya superó la enfermedad.



Aunque destacó que comía bien y no perdió peso, perdió su cabello, cejas, pestañas y uñas. Ortiz enfrentó la enfermedad con una actitud siempre positiva. “Ahora soy sobreviviente, estoy limpia. Cuando llevaba siete quimios, ya el tumor había desaparecido. Vengo a cita anual, y gracias a Dios todo sale normal”, señaló.



Este proceso, sin dudas, dice que le enseñó que hay otra vida, y esa es la que Dios le está ofreciendo ahora para vivirla plenamente, con todo lo bueno y también con algunas dificultades que se le presentan a diario.



Otra historia muy similar fue la que vivió Vicenta Reyes Capellán a quien le hablaron que tenía cáncer en 2015. En ese momento, lo único que pensaba era en que la vida se le había acabado. “Cuando me dieron el resultado fue algo difícil; no me lo esperaba. Pensaba que cuando a uno le hablaban de cáncer, la vida ahí terminaba, cuando no es así”, confesó sobre su proceso, en el que descubrió que hay una vida después.



Lo más difícil para Reyes Capellán fue compartir la noticia con su familia. “Aunque a mí me impactó, no sabía cómo darle la noticia a mi esposo que es diabético y a mi hija que es menor de edad”, explicó.



Para la paciente, cuando uno cree en Jesús, en ese Dios vivo, “las cosas son más llevaderas. Sabía que me iba a darlas fuerzas necesarias para seguir adelante con mi proceso, y aquí estoy ganando la batalla”

Esta sobreviviente les exhorta a las personas que se toquen que no teman, que una detección temprana puede salvarles la vida. “Me toqué y me toqué; si te tocas destruye todo mal con los guantes de las fuerzas y la espada de la victoria, que sí se puede”, puntualizó.

Reacciones