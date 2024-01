El director del Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal), Adolfo Pérez refutó lo dicho por el partido de la Fuerza del Pueblo que afirma que el modelo Hearts fue lanzado durante el 2019, al decir que en ese año solo se hizo un anuncio porque no se pudo materializar por la entrada de la pandemia de covid.



Añadió que en ese momento el programa solo se circunscribía a 18 unidades de atención primaria en cuatro regionales del servicio regional de salud, en cambio ahora abarca todo el modelo de atención primaria del país y les brindará servicio de primera a todo estos pacientes.



Detalló: “Una vía clínica es un protocolo de atención que recibirá cada ciudadano cada vez que visite su médico y este especialista tendrá cada uno de los pasos que debe de dar frente a ese paciente para garantizar que tenga su diabetes e hipertensión controlada conforme a una serie de pasos que están avalados por el programa Hearts que dirige la OMS y la OPS”.



“El plan ‘Más Salud y Esperanza de Vida’ está fundamentado sobre la base de dos pilares novedosos, el primero una vía clínica de atención para los pacientes con hipertensión que fue lanzada en el año 2022, esto no puede ser viejo porque no existía del 2020 hacia atrás”.



Continuó explicando que la otra se basa en una segunda vía de atención para pacientes con diabetes, que se lanzó en noviembre del 2023, ambas líneas están sustentadas en el modelo Hearts.



De igual manera, dijo que aunque reconoce que desde hace años se dotaba de medicamentos a los pacientes hipertensos y diabéticos, el nuevo programa cuenta con un mayor presupuesto para medicamentos focalizados en estos pacientes, que pasa de 10 millones de pesos mensuales a 40 millones adicionales, 500 millones al año.