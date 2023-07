La Dirección de Acceso a Medicamentos de Alto Costo (Damac), del Ministerio de Salud Pública, informó que ha provisto en los últimos dos años el tratamiento de la hepatitis C a 1,827 personas afectadas por la enfermedad, por una inversión de parte del Gobierno de más de 586 millones de pesos.



Al conmemorarse este viernes el Día Mundial contra la Hepatitis, la directora de la entidad, Karen Cepeda, detalló que suministraron el fármaco para tratar el padecimiento a 1,482 personas en el 2022 y en lo que va de año lo han dado a más de 342.



Destacó que esos beneficiarios forman parte de los más de 16 mil 540 pacientes de afecciones crónicas que reciben sus medicamentos de alto costo de manera fija, programa al cual el Gobierno le triplicó su presupuesto en este 2023 a 8 mil millones.



Explicó que a cada paciente afectado con hepatitis C se le suministran los fármacos por tres meses tal como lo indican los especialistas para curar la afección. Señaló que están valorados en 321 mil 132 pesos y que han invertido 586 mil millones en la compra de los mismos a los 1,827 beneficiados con el tratamiento en los últimos dos años.



Cepeda instó a los ciudadanos a acudir a un especialista si tienen síntomas, como ojos y piel amarillenta, fatiga, náusea y vómito.



El experto en gastroenterología, Pascal Núñez Ramírez, explicó que para prevenir la hepatitis C es importante esterilizar debidamente instrumentos reusables, como los que se utilizan en odontología, y los usados por manicuristas, pedicuristas y tatuadores. Pero también indicó que se deben de sustituir los que no son reutilizables como las agujas.



El galeno recomendó a las personas realizarse con frecuencia la prueba que determina la patología, para que puedan actuar a tiempo en caso de detectarla y eviten daños al hígado.