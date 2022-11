El Ministerio de Salud Pública (MSP) notificó ayer un nuevo caso de cólera en la República Dominicana, que al igual que el reportado a mediados del mes de octubre es importado, porque el afectado no desarrolló la enfermedad en el territorio nacional.



Según el organismo, el infectado es un niño de cuatro años de edad que entró al país desde Haití el 18 de noviembre por Dajabón y fue ingresado en el hospital Padre Fantino de Montecristi, después de tener dos días en Puerto Príncipe con síntomas de la afección.



En nota de prensa, la entidad informó que el infante llegó al centro de salud con diarrea acuosa y blanquecina, vómitos, boca seca, pulso débil y somnolencia, por lo que inmediatamente fue hidratado y estabilizado, confirmándose que era positivo a la patología el pasado domingo luego de que se le practicara una muestra coprológica.



Aunque la institución destacó en el comunicado que el paciente llevaba unas 24 horas sin evacuar, estable y con buen ánimo y apetito, indicó que se mantiene ingresado para fines de observación.



Resaltó que a través de la Dirección Provincial de Salud de Montecristi, se realizó un cerco epidemiológico con los familiares cercanos del pequeño quien reside con sus padres, los cuales fueron medicados con fines preventivos porque hasta el momento no presentan síntomas del padecimiento.



Salud Pública manifestó que continúan ejecutando acciones para la detección temprana de casos, con la activación de los mecanismos de respuesta para hacer frente a los contagios sospechosos.



No obstante, llamó a la población a no alarmarse y mantenerse atenta a los informes con relación a la enfermedad y aplicar las medidas de lugar, dentro de las cuales están el consumo de alimentos bien cocidos y la ingesta de bebidas preparadas con agua potable y lavarse las manos frecuentemente antes de comer y después de ir al baño.