Al Ministerio de Salud Pública (MSP) notificar ayer tres nuevos contagios de viruela del mono, en la República Dominicana se han registrado 15 casos de la enfermedad desde el mes de julio.



En nota de prensa, la entidad informó que los afectados son dos hombres de 52 años de edad residentes en Puerto Plata y Santo Domingo, así como una mujer de 34 del Distrito Nacional.



El organismo detalló que los contagiados no están ingresados en un hospital, porque presentan un estado de salud estable y muy favorable que no amerita internamiento.



No obstante, señaló que los infectados están en aislamiento domiciliario recibiendo el tratamiento de rigor bajo el control de los especialistas.



Asimismo, indicó que mantiene la vigilancia epidemiológica con los parientes y allegados cercanos a quienes contrajeron el virus para la detección a tiempo de cualquier caso o ante la ocurrencia de un evento que amerite una especial atención.



Resaltó que el país cuenta con las herramientas necesarias para identificar y controlar los contagios de la viruela del simio, por lo que exhortó a la población a seguir las recomendaciones de prevención, no alarmarse y mantenerse atentos a los reportes que ofrecen sobre el estado clínico de los pacientes.



De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS), la patología se transmite al tener un contacto con las lesiones, gotículas respiratorias, líquidos corporales y materiales contaminados como la ropa de cama de los infectados.



Sostiene que la afección tiene un periodo de invasión que dura entre 0 y cinco días que se caracteriza por causar fiebre, cefalea intensa, dolor lumbar y falta de energía.



Indica que las erupciones cutáneas suelen comenzar uno o tres días después de la aparición de la fiebre y tienden a concentrarse en la cara y las extremidades.



Pese a que la enfermedad sigue extendiéndose con gran rapidez, los especialistas descartan que se convierta en una pandemia.