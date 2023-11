Médicos y comunitarios coinciden en que aún no sienten la disminución de los casos de dengue que afirman las autoridades.



Tal es el caso de los residentes del barrio La 40 del sector de Cristo Rey, que dicen que a pesar de los operativos que realizan las autoridades de Salud, el dengue continúa siendo un azote en esa barriada.



En una visita a la Clínica Cruz Jiminian, ubicada en el mismo sector, la pediatra Ramona Rincón aseguró que para esta época del año lo normal es que se sienta una disminución de los casos de dengue, pero hasta ahora no ha sentido ese descenso en la emergencia, debido a que la incidencia del virus tiene el mismo ritmo que hace tres meses.



“Ahora mismo tenemos un alto flujo de pacientes, los cuales llegan al centro con y sin seguros, por tal razón hemos tenido que habilitar algunas áreas de adulto para ingresar a los pacientes pediátricos debido a la demanda”, afirmó.



La doctora declaró que diariamente ven aproximadamente 16 pacientes con sintomatología del virus del dengue. Las edades de los niños que acuden a este centro de salud comprenden entre 10 y 15 años y la mayoría de estos son adolescentes.



Rincón aseguró que la clínica Cruz Jiminian no tiene camas disponibles por el alto número de pacientes que están ingresados.



“La campaña ha sido muy pasiva”



El doctor Félix Antonio Cruz Jiminián habló de las campañas de concientización sobre cómo evitar la propagación del mosquito Aedes aegypti, que además del dengue también transmite chikunguña y el Zika.



“La manera más efectiva de combatir el vector transmisor de estas enfermedades es a través de una educación preventiva, la cual debe de ser impartida en las escuelas”, dijo Jiminián.



El fundador de la fundación que lleva su nombre, expresó que si desde el Ministerio de Educación se impartieran charlas a los niños en la escuela de manera obligatoria, todos los viernes, para así enseñarles a eliminar los criaderos, y cómo mantener un ambiente sin criaderos de mosquitos.

También llegan muchos con virus respiratorios

La pediatra Ramona Rincón explicó que en la Clínica Cruz Jiminian, están recibiendo dos tipos de pacientes pediátricos. los que llegan con virus respiratorios, que son los más pequeñitos y los de dengue.“Este hecho ha causado que todas las camas del centro estén llenas y que incluso aún tienen pacientes por ingresar y que por la falta de camas no ha sido posible”, sostuvo.