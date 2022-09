Email it

El presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), Senén Caba, aseguró ayer que la disposición del Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) de reducir un 50 por ciento del copago del seguro familiar de salud del régimen contributivo en servicios de hospitalización, cesáreas, cirugías, trasplante renal y enfermedades de alto costo, perjudica a los proveedores.

“Tal como está emitido el dispositivo, todo parece indicar que el costo de esa reducción caerá sobre los proveedores”, expresó el gremialista, quien indicó que con la nueva medida las atenciones que brinden los prestadores serán gravadas.

Caba declaró que el modelo de seguridad social que existe en el país bajo la ley 87-01 es fracasado, porque en momentos de crisis nunca se ha puesto de manifiesto la intermediación de los sectores financieros.

En ese sentido, el galeno reiteró una vez más la necesidad de aplicar otra normativa que no esté basada en el aspecto rentista o pecuniario, sino en el de derecho.

“Las ARS no son necesarias, no se les toca nunca, tu no puedes mantener un modelo tocando a uno de los actores principales, el principal actor es el pueblo pero el segundo es el prestador”, expuso el facultativo.

Dijo que la intención del Consejo Nacional de Seguridad Social, es la desaparición de la consulta privada y convertir a los médicos en obreros asalariados de los administradores de las aseguradoras de salud y de los fondos de pensiones.

“Esa intermediación permite una obscena acumulación de capital que no beneficia a los médicos que prestamos el servicio”, reveló.

Otro que reaccionó contra la resolución fue el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados (Andeclip), Rafael Mena, sobre todo porque el Consejo Nacional de Seguridad Social no dejó esclarecido quién asumirá los costos que genere la disminución del copago a los citados procedimientos.

“Nosotros como clínica no sabemos quién nos va a pagar, debieron de haber dado la información completa, decirnos si lo harán las ARS, el Gobierno o quien sea”, resaltó.

Afirmó que la decisión adoptada por el ente gubernamental el pasado domingo, impulsará el cierre de centros médicos privados en toda la geografía nacional.

Beneficios

Contrario a los doctores Senén Caba y Rafael Mena, el presidente de la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud (Adars), José Manuel Vargas, manifestó que lo dispuesto por el CNSS es positivo porque contribuirá a disminuir el gasto de bolsillo de los afiliados.

“Los médicos tienen su ejercicio profesional donde cobran diferencia a los afiliados más las que le pagan las ARS, y yo creo que tienen derecho a reclamar lo que ellos quieran, pero dentro de los cánones legales; pienso que como sector también han estado bastante beneficiados”, puntualizó.

Vargas señaló que con la disposición no solo gana el sistema, sino todos los actores del mismo, dígase usuarios y prestadores de servicios.

Conozca otros puntos anunciados por el CNSS

En la resolución 553-02, el Consejo Nacional de Seguridad Social también informó que aumentaran la cobertura de medicamentos de alto costo relacionados al tratamiento del cáncer, así como a las de patologías no oncológicas como los trastornos del crecimiento, artritis reumatoide, lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal, hemofilia, inmunodeficiencias, esclerosis múltiples y otras condiciones benignas a 1 millón de pesos.

Además, se incluirá la cobertura de equipos de uso continuo necesarios en la realización de procedimientos poco invasivos.