Email it

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MISPAS), notificó ayer dos nuevos casos de cólera con los que suman ahora 19 el total de infectados en el país.



De los 19 casos reportados en el país, 5 de ellos son importados y hasta el momento no ha habido fallecimientos de pacientes a causa de la enfermedad.



La institución informó a través del Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección General de Epidemiologia, que mediante la confirmación de análisis de laboratorio los dos nuevos casos de cólera, corresponden a dos masculinos de nacionalidad haitiana, de 26 y 9 años de edad respectivamente, ambos residentes en una comunidad del municipio de Bánica, provincia Elías Piña.



Según el reporte de Salud Pública los pacientes fueron ingresados entre el 12 y el 13 del presente mes de enero, luego de presentar diarrea acuosa y blanquecina, acompañado de vómitos. Refiere que al ser ingresados al Hospital Municipal de Bánica, fueron hidratados y estabilizados, procediéndose de inmediato a tomar las muestras coprológicas, obteniéndose el resultado positivo a cólera en el día de ayer sábado 14 de diciembre.



El reporte epidemiológico certifica que los pacientes regresaron recientemente al país, procedentes de Haití, donde estuvieron de vacaciones. De acuerdo al informe, los dos masculinos llevan más de 24 horas sin evacuaciones, manteniéndose estables, de buen ánimo y buen apetito, permaneciendo ingresados para fines de observación, con posible de alta en las próximas horas.



Por tales motivos, la Dirección Provincial de Salud de Elías Piña, junto a técnicos del Viceministerio de Salud Colectiva y su Dirección de Epidemiología y de Gestión de Riesgos del Ministerio, mantienen el cerco epidemiológico con los familiares cercanos, además de una intervención permanente en las zonas para detectar, prevenir e investigar cualquier caso sospechoso de la enfermedad.



De acuerdo al reporte epidemiológico hasta el momento no hay familiares de los pacientes con síntomas sospechosos de la enfermedad.



Los primeros casos de cólera reportados en el país fueron de personas residentes en el populoso barrio de la capital La Zurza, en donde el Ministerio de Salud Pública intervino y se encuentra presente por la vulnerabilidad en la que se encuentran los residentes de la zona por la alta contaminación del río Isabela y la cantidad de basura que se acumula en algunos puntos. En el lugar se instalaron hospitales móviles que se han quedado de manera permanente a modo de prevención.



Como lo hace en cada uno de los reportes, el Ministerio de Salud Pública reiteró a la población la exhortación de no alarmarse y mantenerse atento a los informes que se emitan.