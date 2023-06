Email it

“Voy pa la UASD, voy pa la UASD”, grita un joven que intenta resistirse a ser arrestado por tres policías, quienes les dispararon en un pie para intentar someterlo, muestra el audiovisual.

Un video que se viralizó en las redes sociales muestra el momento en que un hombre se pelea a las trompadas con tres policías, en el mismo los testigos del hecho gritan “ese hombre lo está negociando, los estamos grabando”.

Mientras que uno de los miembros del cuerpo del orden se defiende ante los testigos voceando “ustedes no vieron que desde un principio fue él que comenzó a tirarle a la policía”.

Este audiovisual desató una polémica entre los cibernautas que lo reprodujeron. Algunos expresaron estar de acuerdo con la forma en que los uniformados actuaron, mientras que otros rechazaban la manera del arresto.

Tal es el caso del cronista deportivo Mario Rajos, quien twitteó que “lamentablemente el hombre se lo buscó. No sólo se resistió al arresto, sino que también agredió a uno de los policías”.

Bueno, lamentablemente el hombre se lo buscó. No sólo se resistió al arresto, sino q también agredió a uno de los policías. Si lo detienen (no importa la razón) no se resista, aunque pase un mal rato en un cuartel y sea relamente un abuso. Y menos se vaya a los puños con policías — Mario Rojas (@CanDeportiva) June 16, 2023

De la misma manera se pronunció el abogado Ronald Santana, quien añadió: «Se resistió al arresto y agredió a la autoridad. Poco hicieron los agentes del orden».

Se resistió al arresto y agredió a la autoridad. Poco le hicieron los agentes del orden. En ese caso los agentes de nuestra @PoliciaRD debieron actuar como lo hacen los norteamericanos. PUNTO. June 16, 2023

No obstante, @RealJVMH expresó que “No andamos bien, así no se hacen las cosas, son 3 agentes policiales y el ciudadano se nota agresivo, pero no para llegar a esa situación”, añadió.