DA crea comisión para fiscalizar titulación en Pedernales

Santo Domingo.- El director ejecutivo del Departamento Aeroportuario (DA), Víctor Pichardo, anunció hoy la conformación de una Comisión de Veedores para el seguimiento, fiscalización, acompañamiento y socialización continua de todos los procesos que se realizan para la titulación y entrega de documentos a los ocupantes y facilitadores de los terrenos donde se construye el Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, en la comunidad Tres Charcos, municipio Oviedo, Pedernales.



La comisión quedó integrada por el reverendo padre Marco Antonio Pérez, rector de la Universidad Católica Tecnológica de Barahona (UCATEBA), el senador por Pedernales, Augusto Velázquez, el alcalde del municipio Oviedo, Ramón Pérez (Petete), el exsenador Dionis Sánchez, los diputados Rafelin Pérez y Mery Mercado; así como la gobernadora Edirda De Óleo Peña, quienes tendrán entre sus responsabilidades verificar todo el trabajo logrado.



“Esta comisión de veedores de esta obra aeroportuaria, considerada una de las más importantes del país, busca llevar a la comunidad de Pedernales información sana, transparente y objetiva, sobre temas tan relevantes como levantamiento de terreno, su adecuación, el proceso de regularización y todo el trayecto recorrido. También, dónde estamos y hacia donde vamos”, expuso Pichardo.



Explicó que la comisión tendrá un carácter permanente hasta tanto se concluya la titulación y entrega de documentos a los ocupantes y facilitadores debidamente identificados, proceso en el cual se trabaja y se hará de manera conjunta y organizada en los mismos terrenos, sin que quede un documento por entregar.



En este primer encuentro de conformación de la mesa de trabajo, realizado en la sede central de DA, tanto Pichardo como técnicos de la institución presentaron a las personalidades explicaciones detalladas sobre los avances logrados en materia de identificación de ocupantes, la porción de terreno que corresponde a cada uno, los planos individualizados, la reubicación y otros que ya han concluido.



Los comisionados coincidieron en agradecer al director ejecutivo del DA por la iniciativa que, a su juicio, busca llevar tranquilidad y paz a toda la provincia Pedernales, en especial a aquellas familias que ocupaban los terrenos donde se levanta el aeropuerto, para quienes solicitaron llevarles las informaciones mediante encuentros.



“Cuando el señor Víctor Pichardo me contactó para hablarme del Aeropuerto Internacional Cabo Rojo, confiamos en que ese proyecto iba a ser una realidad. Hicimos toda la gestión posible porque vimos que era la salida para que nuestra zona no sea tan deprimida”, comentó Ramón Pérez, alcalde del municipio donde se construye la obra.

Asimismo, el reverendo Marco Antonio Pérez, el senador Velázquez y el ex legislador Dionis Sánchez resaltaron la importancia de la confirmación de la comisión para dar seguimiento a la obra, y sugirieron la importancia de mantener un diálogo con representantes de la comunidad, para comunicarle la transparencia, garantía y avance que exhiben los trabajos realizados.



Mediante este proceso, 152 familias que ocupaban terrenos donde hoy se construye el aeropuerto, serán reubicados y beneficiados con nuevos asentamientos que contarán con su título de propiedad definitivo.