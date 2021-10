Sobre el llamado de la Junta Central Electoral (JCE) de frenar las campañas políticas a destiempo, el exmiembro titular de ese organismo, Eddy Olivares, calificó de apresurada la decisión.

"La violación que se produjo cuando el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en el proceso de renovación, anunció la apertura de la precampaña interna, la JCE debió corregir al día siguiente que ese partido se pronunciará haciendo una admonición y ordenarle retirar ese planteamiento, que sin lugar a dudas es una violación ante de ley de partidos y también a la ley orgánica electoral", expresó Oivares.

En el país hay una campaña permanente. Muchos expresan que cada dos años se celebran elecciones en el país y que esto afecta la paz, tranquilidad y la producción, cuando se realizó la reforma en medio de la reunión con la comisión conjunta, advertí que esa no era la razón, en ese sentido unificaron las elecciones para el mismo año y ahora ha empeorado debido a muchas manifestaciones que violan la ley de partidos. Manifestó Olivares.

En ese sentido Olivares advierte, que un candidato presidencial no debe asistir a un medio de comunicación y decir que es un candidato presidencial, no debe colocar ningún tipo de publicidad, porqué está violando la ley de partidos, lo que si tiene derecho el candidato es que pueda reunirse con una cantidad de personas determinadas y realizar sus actividades, de esta manera no se considera como una violación a la ley de partidos.

La admisibilidad o campaña a destiempo de la candidatura, que es una consecuencia de la violación ante la ley de partidos, la JCE está en todo el derecho de retirar la candidatura y aplicarle una sanción al precandidato, una penalidad que va de 1 a 200 salarios mínimos de modo que creo que esto le pone un freno a dicha violación de partidos. Dijo Eddy Olivares.